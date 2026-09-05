Путин присвоил звание героя России космонавту Зубрицкому

Президент России Владимир Путин присвоил космонавту-испытателю Алексею Зубрицкому звание Героя Российской Федерации. Награду он получил за длительную экспедицию на Международную космическую станцию.

Как следует из указа главы государства, Зубрицкий удостоен звания за мужество и героизм, проявленные во время космического полёта. Для 34-летнего космонавта экспедиция на МКС стала первой. Он стартовал 8 апреля 2025 года на корабле «Союз МС-27» вместе с Сергеем Рыжиковым и астронавтом NASA Джонатаном Кимом.

На орбите Зубрицкий провёл более 244 суток. За это время он дважды выходил в открытый космос, проработав за пределами станции в общей сложности 13 часов и пять минут. На Землю экипаж вернулся 9 декабря 2025 года.

Зубрицкий стал 136-м космонавтом СССР и России. В отряд его зачислили в 2018 году, а квалификацию космонавта-испытателя он получил в декабре 2020-го.

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