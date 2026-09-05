Раненые бойцы и медики в госпитале в Волгограде получили награды от замглавы МО

Государственные и ведомственные награды получили военнослужащие, проходящие лечение и реабилитацию в военном госпитале Волгограда. Вместе с ними отметили врачей и других сотрудников учреждения, сообщили в Минобороны России.

Церемонию провёл заместитель министра обороны — начальник Главного военно-политического управления ВС РФ генерал армии Виктор Горемыкин. От имени главы ведомства Андрея Белоусова он поблагодарил бойцов за службу.

«Поздравляю с заслуженными боевыми наградами, благодарю вас за верность воинскому долгу, верность присяге и верность России», — обратился Горемыкин к военнослужащим.

Участникам СВО вручили ордена Мужества, медали «За отвагу» и «За храбрость» II степени, медали Суворова и Жукова, а также знаки отличия ордена Святого Георгия — Георгиевские кресты IV степени. Врачей и медицинский персонал наградили медалями Минобороны «За помощь и милосердие». Так отметили их вклад в лечение и восстановление военнослужащих, получивших ранения.

Ранее Life.ru рассказывал, как военный врач с позывным Эльф спасла четверых раненых бойцов, обнаружив повреждённую машину во время поездки в зоне СВО. Раньше женщина жила под Москвой, недалеко от госпиталя Вишневского, и долго помогала военным как волонтёр. А когда её младшего брата призвали по мобилизации, она решила подписать контракт, чтобы быть к нему поближе.