Раненые бойцы и медики в госпитале в Волгограде получили награды от замглавы МО
Замглавы МО РФ Горемыкин наградил участников СВО в госпитале в Волгограде
Обложка © ТАСС / Сергей Булкин
Государственные и ведомственные награды получили военнослужащие, проходящие лечение и реабилитацию в военном госпитале Волгограда. Вместе с ними отметили врачей и других сотрудников учреждения, сообщили в Минобороны России.
Церемонию провёл заместитель министра обороны — начальник Главного военно-политического управления ВС РФ генерал армии Виктор Горемыкин. От имени главы ведомства Андрея Белоусова он поблагодарил бойцов за службу.
«Поздравляю с заслуженными боевыми наградами, благодарю вас за верность воинскому долгу, верность присяге и верность России», — обратился Горемыкин к военнослужащим.
Участникам СВО вручили ордена Мужества, медали «За отвагу» и «За храбрость» II степени, медали Суворова и Жукова, а также знаки отличия ордена Святого Георгия — Георгиевские кресты IV степени. Врачей и медицинский персонал наградили медалями Минобороны «За помощь и милосердие». Так отметили их вклад в лечение и восстановление военнослужащих, получивших ранения.
Ранее Life.ru рассказывал, как военный врач с позывным Эльф спасла четверых раненых бойцов, обнаружив повреждённую машину во время поездки в зоне СВО. Раньше женщина жила под Москвой, недалеко от госпиталя Вишневского, и долго помогала военным как волонтёр. А когда её младшего брата призвали по мобилизации, она решила подписать контракт, чтобы быть к нему поближе.
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