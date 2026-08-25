Лишился наград и свободы: Экс-глава строительного управления Минобороны выслушал приговор за томограф

Бывший руководитель Главного военно-строительного управления (ГВСУ) по специальным объектам Андрей Белков проведёт 6 лет в колонии общего режима. Приговор вынес Замоскворецкий суд Москвы.

Судья огласила вердикт, согласно которому фигурант признан виновным в злоупотреблении полномочиями при выполнении гособоронзаказа. Помимо тюремного срока, ему запрещено занимать руководящие должности на госслужбе в течение 5 лет.

В ходе заседания осуждённый также лишился государственных наград. В их числе звание заслуженного строителя, Орден почёта и медали за заслуги перед Отечеством и участие в СВО.

Согласно материалам следствия, фигурант организовал фиктивный тендер на поставку томографа для 9-го лечебно-диагностического центра Минобороны. Контракт на 121,7 миллиона рублей был заключён с фирмой «Стройхимпроект».

Однако реальная стоимость аппарата оказалась значительно ниже заявленной в документах. Разницу в 48 миллионов рублей, по версии обвинения, присвоили себе гендиректор компании Елена Ляхович и главный бухгалтер Виктор Билько.

Ранее оба этих фигуранта уже получили условные сроки. Ляхович была приговорена к 4 годам условно со штрафом, её подельник также отделался мягким наказанием, так как сотрудничал со следствием.

В своём последнем слове Белков признал вину и раскаялся в содеянном. Он просил не изымать спорное имущество, утверждая, что оно было приобретено законным путём.