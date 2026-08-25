Лишился наград и свободы: Экс-глава строительного управления Минобороны выслушал приговор за томограф
Экс-глава ГВСУ Белков получил 6 лет колонии за махинации с закупкой томографа
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Бывший руководитель Главного военно-строительного управления (ГВСУ) по специальным объектам Андрей Белков проведёт 6 лет в колонии общего режима. Приговор вынес Замоскворецкий суд Москвы.
Судья огласила вердикт, согласно которому фигурант признан виновным в злоупотреблении полномочиями при выполнении гособоронзаказа. Помимо тюремного срока, ему запрещено занимать руководящие должности на госслужбе в течение 5 лет.
В ходе заседания осуждённый также лишился государственных наград. В их числе звание заслуженного строителя, Орден почёта и медали за заслуги перед Отечеством и участие в СВО.
Согласно материалам следствия, фигурант организовал фиктивный тендер на поставку томографа для 9-го лечебно-диагностического центра Минобороны. Контракт на 121,7 миллиона рублей был заключён с фирмой «Стройхимпроект».
Однако реальная стоимость аппарата оказалась значительно ниже заявленной в документах. Разницу в 48 миллионов рублей, по версии обвинения, присвоили себе гендиректор компании Елена Ляхович и главный бухгалтер Виктор Билько.
Ранее оба этих фигуранта уже получили условные сроки. Ляхович была приговорена к 4 годам условно со штрафом, её подельник также отделался мягким наказанием, так как сотрудничал со следствием.
В своём последнем слове Белков признал вину и раскаялся в содеянном. Он просил не изымать спорное имущество, утверждая, что оно было приобретено законным путём.
Напомним, экс-директор публично-правовой Военно-строительной компании (ВСК) Минобороны РФ Андрей Белков был задержан в Москве в июле 2024 года. Его работу курировал бывший замминистра обороны Тимур Иванов, который также был осуждён — по делу о получении крупной взятки. Белков обвинили в злоупотреблении полномочиями при исполнении гособоронзаказа в период его работы в должности главы ФГУП «Главное военно-строительное управление (ГВСУ) по специальным объектам», которым он руководил до 2021 года.
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