Экс-глава ВСК Белков дал показания против Иванова в деле о хищениях у Минобороны

Бывший руководитель Военно-строительной компании (ВСК) Андрей Белков вовлечён в новое уголовное дело о хищениях миллиардных сумм у Минобороны России. Как сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы, он дал показания против экс-замминистра обороны Тимура Иванова.

Уголовное дело было возбуждено в 2023 году. В настоящее время в одно производство объединены пять эпизодов о хищениях у военного ведомства. По данным правоохранительных органов, фигурант также дал показания против бывшего замминистра обороны Тимура Иванова, которого ранее допрашивали в рамках этого дела. Общий ущерб от преступных действий может превышать 5 миллиардов рублей, а в числе потерпевших значатся Министерство обороны и около пяти организаций.