Экс-глава ВСК Белков дал показания против Иванова в деле о хищениях у Минобороны
ТАСС: Экс-глава ВСК стал фигурантом ещё одного дела о хищениях у Минобороны
Обложка © Telegram / ВОЕНСТРОЙ
Бывший руководитель Военно-строительной компании (ВСК) Андрей Белков вовлечён в новое уголовное дело о хищениях миллиардных сумм у Минобороны России. Как сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы, он дал показания против экс-замминистра обороны Тимура Иванова.
«Белков является ещё одним фигурантом уголовного дела о миллиардных хищениях у Минобороны РФ при строительстве по государственным контрактам», — сказал собеседник агентства.
Уголовное дело было возбуждено в 2023 году. В настоящее время в одно производство объединены пять эпизодов о хищениях у военного ведомства. По данным правоохранительных органов, фигурант также дал показания против бывшего замминистра обороны Тимура Иванова, которого ранее допрашивали в рамках этого дела. Общий ущерб от преступных действий может превышать 5 миллиардов рублей, а в числе потерпевших значатся Министерство обороны и около пяти организаций.
Напомним, что экс-глава Военно-строительной компании Андрей Белков, обвиняемый в превышении полномочий при выполнении гособоронзаказа, заключил соглашение с Министерством обороны России. Белькову инкриминируется нарушение порядка поставки и монтажа томографа для нужд лечебно-диагностического центра Минобороны. По данной статье ему грозит до 10 лет лишения свободы. Задержание Белькова произошло в июле прошлого года. Несмотря на заключенное соглашение, суд отклонил его просьбу об участии в специальной военной операции и продлил срок его содержания под стражей до 11 января 2026 года.
Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.