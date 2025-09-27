Заключившего контракт с Минобороны экс-главу ВСК Белкова не пустили на СВО

Экс-глава Военно-строительной компании Андрей Белков, которому предъявлены обвинения в превышении полномочий при выполнении государственного оборонного заказа, заключил соглашение с Министерством обороны Российской Федерации. Тем не менее суд отклонил его просьбу о направлении на специальную военную операцию и продлил срок его содержания под стражей до 11 января 2026 года.

Как сообщили ТАСС в правоохранительных органах, суд учёл личные данные подсудимого, включая государственные награды и положительные характеристики, но отказался изменить меру пресечения.

Напомним, Белков обвиняется в нарушениях при поставке и монтаже томографа для лечебно-диагностического центра Минобороны, что повлекло тяжкие последствия. Ему грозит до 10 лет лишения свободы по статье о злоупотреблении полномочиями при выполнении гособоронзаказа. Его задержали в июле прошлого года.