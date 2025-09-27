Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
27 сентября, 04:49

Заключившего контракт с Минобороны экс-главу ВСК Белкова не пустили на СВО

Экс-директор публично-правовой Военно-строительной компании (ВСК) Минобороны РФ Андрей Белков. Обложка © vskmo

Экс-директор публично-правовой Военно-строительной компании (ВСК) Минобороны РФ Андрей Белков. Обложка © vskmo

Экс-глава Военно-строительной компании Андрей Белков, которому предъявлены обвинения в превышении полномочий при выполнении государственного оборонного заказа, заключил соглашение с Министерством обороны Российской Федерации. Тем не менее суд отклонил его просьбу о направлении на специальную военную операцию и продлил срок его содержания под стражей до 11 января 2026 года.

Как сообщили ТАСС в правоохранительных органах, суд учёл личные данные подсудимого, включая государственные награды и положительные характеристики, но отказался изменить меру пресечения.

Нашли в уборной: Вскрылись детали смерти беглого экс-чиновника Росреестра в консульстве Армении
Нашли в уборной: Вскрылись детали смерти беглого экс-чиновника Росреестра в консульстве Армении

Напомним, Белков обвиняется в нарушениях при поставке и монтаже томографа для лечебно-диагностического центра Минобороны, что повлекло тяжкие последствия. Ему грозит до 10 лет лишения свободы по статье о злоупотреблении полномочиями при выполнении гособоронзаказа. Его задержали в июле прошлого года.

Главные криминальные истории, громкие дела и расследования — в разделе «Криминал» на Life.ru.

BannerImage
Артём Гапоненко
  • Новости
  • Минобороны РФ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Коррупция
  • Криминал
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar