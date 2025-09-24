Нашли в уборной: Вскрылись детали смерти беглого экс-чиновника Росреестра в консульстве Армении

Экс-чиновник Росреестра Борис Авакян, который умер в консульстве Армении после побега из Кронштадтского суда Петербурга, был найден без сознания в уборной. Спасти его врачи не смогли. Об обстоятельствах смерти фигуранта дела узнал SHOT.

После обнаружения Авакяна в дипмиссию немедленно вызвали скорую помощь, однако к этому моменту ему помочь было уже нельзя. Приехавшим врачам оставалось лишь констатировать смерть экс-чиновника Росреестра.