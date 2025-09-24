Интервидение
Нашли в уборной: Вскрылись детали смерти беглого экс-чиновника Росреестра в консульстве Армении

Умерший в консульстве Армении в РФ Авакян был найден без сознания в уборной

Борис Авагян. Обложка © factor.am

Экс-чиновник Росреестра Борис Авакян, который умер в консульстве Армении после побега из Кронштадтского суда Петербурга, был найден без сознания в уборной. Спасти его врачи не смогли. Об обстоятельствах смерти фигуранта дела узнал SHOT.

После обнаружения Авакяна в дипмиссию немедленно вызвали скорую помощь, однако к этому моменту ему помочь было уже нельзя. Приехавшим врачам оставалось лишь констатировать смерть экс-чиновника Росреестра.

23 сентября стало известно, что Авакян сбежал из Кронштадтского суда Петербурга, где его должны были взять под стражу по делу о неуплате таможенных платежей. В августе этого года он заключил контракт на участие в СВО, но позднее договор он расторг, и дело против него возобновилось. Оказалось, что он спрятался от полиции в консульстве Армении. Российские силовики не могли войти на территорию, так как здание юридически рассматривается как часть Армении.

Всё о происшествиях, задержаниях и работе правоохранителей — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.

