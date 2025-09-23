Бывший чиновник Росимущества сбежал с заседания суда в Петербурге

Экс-чиновник Росимущества Борис Авагян сбежал из Кронштадтского суда Петербурга, где его должны были взять под стражу по делу о неуплате таможенных платежей. Об этом сообщает Mash.

Во время судебного заседания 43-летний обвиняемый воспользовался невнимательностью конвоя и сбежал, попросив выйти покурить. Его местонахождение неизвестно, он объявлен в розыск.

Ранее, 22 августа, Авагян заключил контракт на участие в СВО, что привело к приостановке его дела. Сегодня разбирательство возобновили, так как контракт был расторгнут. В Армении его также ожидают уголовные дела по обвинениям в незаконном пересечении границы и отмывании денег. Напомним, что ранее Авагян возглавлял крупного таможенного брокера в порту Петербурга, а затем занимал должность заместителя руководителя управления Росимущества по Ленинградской области.

Ранее сообщалось, что мэр Владимира Дмитрий Наумов, обвиняемый в получении взятки в особо крупном размере, признал свою вину. По данным следствия, чиновник способствовал назначению членов организованной преступной группы на руководящие должности в ритуальные организации и содействовал их незаконной деятельности в похоронной сфере. За свои действия он получил взятку в размере 1,1 млн рублей.