Бывший мэр Иванова за 8 лет выписал себе премий на 3,7 млн рублей
Суд взыскал с экс-мэра Иванова Шарыпова более 3 миллионов рублей
Владимир Шарыпов. Обложка © ТАСС / Владимир Смирнов
С бывшего мэра Иванова Владимира Шарыпова взыскали более трёх миллионов рублей неосновательного обогащения. Занимая пост главы города с 2016 по 2024 год, чиновник единолично принимал решения о начислении себе дополнительных стимулирующих выплат. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
В феврале 2024 года прокуратура региона уже обращалась в суд с иском о взыскании с Шарыпова более 3,7 миллиона рублей. По данным ведомства, экс-мэр на протяжении 8 лет единолично принимал решения о начислении себе дополнительных выплат. Однако Ленинский районный суд отказал в удовлетворении этого иска.
Прокуратура региона оспорила данное решение, после чего вышестоящий суд отменил его и принял новое, удовлетворив требования надзорного ведомства.
«В Иванове суд удовлетворил иск прокуратуры о взыскании с бывшего главы областного центра неосновательного обогащения в сумме более 3 миллионов рублей», — сообщили в прокуратуре.
Уточняется, что решение суда уже вступило в законную силу, а его фактическое исполнение находится на контроле прокуратуры.
К слову, Владимир Шарыпов покинул пост главы города в июне 2024 года, когда депутаты Ивановской городской думы приняли решение о досрочном прекращении его полномочий в соответствии с поданным заявлением об отставке по собственному желанию.
Ранее сообщалось, что мэр Владимира Дмитрий Наумов, обвиняемый в получении взятки в особо крупном размере, признал свою вину. По данным следствия, чиновник способствовал назначению членов организованной преступной группы на руководящие должности в ритуальные организации и содействовал их незаконной деятельности в похоронной сфере. За свои действия он получил взятку в размере 1,1 млн рублей.