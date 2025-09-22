У экс-мэра Плёса потребовали взыскать более 1 млрд рублей

Прокуратура Ивановской области намерена взыскать с экс-главы Плёса Алексея Шевцова свыше 1 миллиарда рублей и конфисковать в пользу государства 150 объектов недвижимости. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры России.

Прокуратура Ивановской области обнаружила, что бывший депутат и экс-глава Плёсского городского поселения Шевцов нарушил антикоррупционное законодательство. В связи с этим ведомство подало в суд иск с требованием конфисковать в пользу России недвижимость, доли в компаниях и взыскать с него незаконно полученные доходы на сумму свыше 1 миллиарда рублей.

К слову, Шевцов уже имел судебные разбирательства с прокуратурой. Так, в 2024-2025 годах у него и связанных с ним лиц было изъято 26 гектаров земли, признанной незаконно приобретённой. В частности, в 2024 году суд удовлетворил иск заместителя генпрокурора, постановив вернуть незаконно полученный Шевцовым земельный участок в 2,3 гектара и признав построенный на нем «избинг-отель» самостроем, подлежащим сносу. «Избинг» – это новый формат глэмпинга, разработанный Шевцовым для исторических поселений и сельской местности.