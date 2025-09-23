Сбежавший из суда экс-чиновник Росреестра спрятался в консульстве Армении

Экс-чиновник Росреестра Борис Авакян, который сбежал из Кронштадтского суда Петербурга, спрятался от полиции в консульстве Армении. Об этом сообщает SHOT.

По данным Telegram-канала, сейчас Авакян, являющийся гражданином Армении, предположительно укрывается в здании консульства Армении, расположенном на Большом проспекте Васильевского острова. Правоохранительные органы не имеют возможности проникнуть в ведомство, поскольку оно обладает статусом экстерриториальности.

Ранее сообщалось, что Авакян сбежал из Кронштадтского суда Петербурга, где его должны были взять под стражу по делу о неуплате таможенных платежей. В августе этого года он заключил контракт на участие в СВО, но позднее договор он расторг, и дело против него возобновилось.