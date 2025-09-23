Обстановка спокойная: Появилось видео с консульством Армении в Петербурге, где спрятался экс-чиновник
Появилось видео с консульством Армении в Петербурге, где спрятался экс-чиновник
SHOT опубликовал первые кадры около консульства Армении в Петербурге, где скрывается беглый экс-чиновник Росреестра Борис Авакян. Около здания прямо сейчас находятся сотрудники полиции.
Обстановка около консульства Армении в Петербурге. Видео © SHOT
На месте царит спокойствие, и не замечено большого числа полицейских. Причина, по которой силовики не могут войти на территорию, заключается в том, что здание юридически рассматривается как часть Армении. Стоит отметить, что в Ереване Авакян является фигурантом дела о незаконном пересечении границы и легализации доходов, полученных преступным путём.
Ранее сообщалось, что Авакян сбежал из Кронштадтского суда Петербурга, где его должны были взять под стражу по делу о неуплате таможенных платежей. В августе этого года он заключил контракт на участие в СВО, но позднее договор он расторг, и дело против него возобновилось.
Всё о происшествиях, задержаниях и работе правоохранителей — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.
Обложка © SHOT