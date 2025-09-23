Интервидение
Обстановка спокойная: Появилось видео с консульством Армении в Петербурге, где спрятался экс-чиновник

SHOT опубликовал первые кадры около консульства Армении в Петербурге, где скрывается беглый экс-чиновник Росреестра Борис Авакян. Около здания прямо сейчас находятся сотрудники полиции.

Обстановка около консульства Армении в Петербурге. Видео © SHOT

На месте царит спокойствие, и не замечено большого числа полицейских. Причина, по которой силовики не могут войти на территорию, заключается в том, что здание юридически рассматривается как часть Армении. Стоит отметить, что в Ереване Авакян является фигурантом дела о незаконном пересечении границы и легализации доходов, полученных преступным путём.

Сбежавший из суда экс-чиновник Росреестра спрятался в консульстве Армении
Ранее сообщалось, что Авакян сбежал из Кронштадтского суда Петербурга, где его должны были взять под стражу по делу о неуплате таможенных платежей. В августе этого года он заключил контракт на участие в СВО, но позднее договор он расторг, и дело против него возобновилось.

Обложка © SHOT

Наталья Демьянова
