Сбежавший из суда экс-чиновник Росреестра умер в консульстве Армении

Экс-чиновник Росреестра Борис Авакян, который сбежал из Кронштадтского суда Петербурга и укрылся в консульстве Армении на Большом проспекте Васильевского острова, умер. Об этом сообщает 78.ru со ссылкой на источники.

Ранее сообщалось, что Авакян сбежал из Кронштадтского суда Петербурга, где его должны были взять под стражу по делу о неуплате таможенных платежей. В августе этого года он заключил контракт на участие в СВО, но позднее договор он расторг, и дело против него возобновилось.