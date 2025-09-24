Сбежавший из суда экс-чиновник Росреестра умер в консульстве Армении
Обложка © mos.news
Экс-чиновник Росреестра Борис Авакян, который сбежал из Кронштадтского суда Петербурга и укрылся в консульстве Армении на Большом проспекте Васильевского острова, умер. Об этом сообщает 78.ru со ссылкой на источники.
«Борис Авакян скончался в здании консульства Армении», — пишет издание.
Ранее сообщалось, что Авакян сбежал из Кронштадтского суда Петербурга, где его должны были взять под стражу по делу о неуплате таможенных платежей. В августе этого года он заключил контракт на участие в СВО, но позднее договор он расторг, и дело против него возобновилось.
