Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

24 сентября, 05:55

Сбежавший из суда экс-чиновник Росреестра умер в консульстве Армении

78: Сбежавший из суда экс-чиновник Росреестра Авакян умер в консульстве Армении

Обложка © mos.news

Экс-чиновник Росреестра Борис Авакян, который сбежал из Кронштадтского суда Петербурга и укрылся в консульстве Армении на Большом проспекте Васильевского острова, умер. Об этом сообщает 78.ru со ссылкой на источники.

«Борис Авакян скончался в здании консульства Армении», — пишет издание.

Ранее сообщалось, что Авакян сбежал из Кронштадтского суда Петербурга, где его должны были взять под стражу по делу о неуплате таможенных платежей. В августе этого года он заключил контракт на участие в СВО, но позднее договор он расторг, и дело против него возобновилось.

