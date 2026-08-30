Взорвали в «буханке»: Эльф вытащила с того света четырёх истекающих кровью бойцов СВО

Женщина-военврач с позывным Эльф, которая сейчас служит в медпункте 2-го батальона группировки «Север», рассказала, как однажды случайно наткнулась на разбитую машину и спасла четверых раненых бойцов.

Раньше она жила под Москвой, недалеко от госпиталя Вишневского, и долго помогала военным как волонтёр. А когда её младшего брата призвали по мобилизации, она решила подписать контракт, чтобы быть к нему поближе.

Та история случилась, когда она ехала по делам. По дороге она увидела старый фургон-«буханку», рядом бегал растерянный парень, а на асфальте была кровь. Она сразу остановилась. Оказалось, что в крышу машины попал беспилотник-камикадзе. Один человек погиб на месте, ещё четверо были ранены. Один из них, хоть и был контужен, помогал вытаскивать товарищей и вызвал помощь по рации.

«Двое из них были тяжёлыми. У одного была травматическая ампутация руки, у второго, возможно, травматическая ампутация ноги, но резать одежду в тех условиях я не стала, чтобы убедиться, просто зажгутовала. Ещё один парень был, его контузило сильно. Бегал, как бы не понимая, что происходит, но он молодец, он себя очень достойно повёл, он не растерялся», — добавила она.

Через некоторое время приехала эвакуационная группа и ещё две машины с медиками. Раненых быстро вытащили из кустов и увезли в безопасное место. Сама Эльф считает такой поступок обычной работой. Она говорит, что всегда готова помогать — в любых условиях и в любое время. Самое страшное а поле боя, по её словам, — это когда люди равнодушны или когда ты не можешь чем-то помочь.

«Для меня это обычная нормальная работа. Просто везде ты спасаешь в разных условиях. Где-то ты работаешь за лентой, где-то ты вот случайно оказался, проезжая мимо, где-то ты находишься в пункте постоянной дислокации и стало человеку плохо. Нет у нас какого-то определенного алгоритма», — пояснила она.

За этот случай её представили к награде «За спасение погибавших». Но больше всего она гордится тем, что через полгода после спасения получает сообщения от тех бойцов, которые её благодарят за то, что снова могут ходить.

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