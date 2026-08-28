«Я знал, куда иду»: Тяжелораненый боец СВО прополз 10 км до своих

Российский военнослужащий с тяжёлыми ранениями ног самостоятельно добрался до своих позиций, преодолев около 10 километров ползком. Историю бойца рассказала начальник отделения приёмно-сортировочного взвода медицинской роты Ирина Сячинова.

По её словам, военный получил серьёзные травмы в бою, однако сумел наложить себе жгуты и ввести обезболивающее, чтобы не потерять слишком много крови.

«У нас были ребята, которые, получив серьёзное ранение в условиях боя, сумели откатиться. У человека не было двух ног. Он успел наложить себе жгуты, не истечь кровью, сделать себе обезболивающее», — цитирует Сячинову ТАСС.

Путь до российских позиций боец преодолевал зимой. От переохлаждения его спасли термоодеяла, которые были при нём.

Когда военнослужащего спросили, как ему удалось добраться до своих в таком состоянии, он ответил: «Я знал, куда я иду». Медик назвала бойца удивительным человеком, который фактически сумел сам сохранить себе жизнь. После того как он достиг российских позиций, ему оказали необходимую медицинскую помощь.

Похожая история произошла в августе прошлого года. Life.ru рассказывал о бойце, который после подрыва на двух минах четыре дня полз более 30 километров к сослуживцам. Несмотря на тяжёлые ранения ног и осколочные травмы, военнослужащий сумел добраться до пункта помощи.