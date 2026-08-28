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28 августа, 18:29

«Я знал, куда иду»: Тяжелораненый боец СВО прополз 10 км до своих

Раненый боец ВС РФ прополз 10 километров до своих позиций и выжил

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Andrey Filippov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Andrey Filippov

Российский военнослужащий с тяжёлыми ранениями ног самостоятельно добрался до своих позиций, преодолев около 10 километров ползком. Историю бойца рассказала начальник отделения приёмно-сортировочного взвода медицинской роты Ирина Сячинова.

По её словам, военный получил серьёзные травмы в бою, однако сумел наложить себе жгуты и ввести обезболивающее, чтобы не потерять слишком много крови.

«У нас были ребята, которые, получив серьёзное ранение в условиях боя, сумели откатиться. У человека не было двух ног. Он успел наложить себе жгуты, не истечь кровью, сделать себе обезболивающее»,цитирует Сячинову ТАСС.

Путь до российских позиций боец преодолевал зимой. От переохлаждения его спасли термоодеяла, которые были при нём.

Когда военнослужащего спросили, как ему удалось добраться до своих в таком состоянии, он ответил: «Я знал, куда я иду». Медик назвала бойца удивительным человеком, который фактически сумел сам сохранить себе жизнь. После того как он достиг российских позиций, ему оказали необходимую медицинскую помощь.

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Похожая история произошла в августе прошлого года. Life.ru рассказывал о бойце, который после подрыва на двух минах четыре дня полз более 30 километров к сослуживцам. Несмотря на тяжёлые ранения ног и осколочные травмы, военнослужащий сумел добраться до пункта помощи.

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Полина Никифорова
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