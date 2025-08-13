Российский боец подорвался на двух минах, прополз более 30 км к сослуживцам и выжил
Абзац: Раненый боец ВС РФ четыре дня полз 32 км до пункта помощи в зоне СВО
Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов
Раненый участник спецоперации (СВО), получивший повреждения ног и осколочные травмы, добирался до пункта оказания помощи в течение четырёх суток. Как сообщила «Абзацу» тётя бойца, общее пройденное им расстояние составило 32 километра.
«Ему 26 лет. Служит он на Краснолиманском направлении. Заводил группу штурма и подорвался на двух минах. Завёл их – и на откат», — пояснила собеседница издания.
Первую медицинскую помощь военному оказали непосредственно в зоне боевых действий. Затем, в течение четырёх дней, он самостоятельно пробирался к своим позициям, преодолев около 32 километров. Родственница участника СВО отметила, что тот держался, по его словам, благодаря силе духа.
Женщина также сообщила, что сейчас солдат находится на лечении в госпитале Воронежа, однако семья надеется на его перевод в московскую клинику из-за серьёзности ранений. Дома военнослужащего ждут супруга и маленький сын двух лет.
