СВО 30 августа 2026: освобождение Храповщины и Рубежного, прорыв обороны ВСУ под Добропольем и крах «стены дронов» на Харьковщине Оглавление Сумская область 30 августа: Храповщина под контролем группировки «Север» ДНР 30 августа: ВС РФ освободили Рубежное и Новоандреевку Харьковская область 30 августа: Бои в Должанке и удар по позициям ВСУ под Купянском Карта СВО на 30 августа 2026 года Переломная осень: зерновая сделка и ультиматум Туска для Украины Перемирие в Чёрном море: Турция просит зерновой коридор Армия России уничтожила под Купянском пункт дислокации ВСУ, «Север» штурмует Казачью Лопань, оборона противника в Доброполье трещит по швам. Варшава анонсировала критический период для Киева — дайджест за 30 августа. 29 августа, 21:07 8107 8107 Армия России расширяет зону вокруг Курской области. Обложка © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Сумская область 30 августа: Храповщина под контролем группировки «Север»

Штурмовики группировки «Север» освободили село Храповщина. Бойцы 9-го мотострелкового полка выбили из населённого пункта солдат противника из 47-й механизированной бригады. Для полного освобождения сельской агломерации ВС РФ осталось взять под контроль Кияницы, пишут авторы канала «Северный ветер».

— Теперь передний край плацдарма группировки в Сумской области проходит по линии Писаревка – Иволжанское – Храповщина – Юнаковка. ВСУ использовали эту местность в качестве опорного пункта во время вторжения в Курскую область, — заметил военный корреспондент Александр Коц.

ДНР 30 августа: ВС РФ освободили Рубежное и Новоандреевку

Подразделения «Центра» взяли под контроль село Рубежное в Добропольском районе. Из освобождённого населённого пункта Армия России сможет наступать в направлении трассы, которая соединяет Доброполье с Краматорском.

— Наступление на Доброполье развивается с нескольких сторон: от Антоновки с северо-востока; от Нового Донбасса с востока; от Краснополья с юга. Бойцы «Центра» пробиваются к городу и с юго-запада — от села Гришино и Новоалександровки. Если удастся обойти Доброполье с запада, крупная группировка ВСУ окажется в кольце, — заметил военкор Александр Коц.

В то же время украинские ресурсы сообщают, что оборона Доброполья начинает сдавать позиции и не работает как должно. Причина — неработающая в заявленном виде концепция «стены дронов».

— Выяснилась довольно банальная вещь: для «стены дронов» тоже нужны люди. При дефиците личного состава плотность такого покрытия падает, между полосами обороны появляются разрывы, а сама концепция начинает работать значительно хуже, — сообщают авторы «Военной хроники».

Группировка войск «Центр» освободила Рубежное и Новоандреевку. Видео © Telegram / Минобороны России

В результате штурмовики Армии России получают больше пространства для проникновения сквозь оборону ВСУ.

В Краматорском районе ВС РФ освободили село Новоандреевка, расширяя плацдарм к западу от Дружковки. В дальнейшем от него начнётся наступление на сам город, подчеркнул Александр Коц.

Харьковская область 30 августа: Бои в Должанке и удар по позициям ВСУ под Купянском

На Купянском направлении подразделения 6-й армии группировки «Запад» и авиация ВКС РФ уничтожила пункт дислокации ВСУ южнее Староверовки, а также технику противника в Нечволодовке, передаёт «Оперативный простор».

На севере Харьковской области группировка «Север» штурмует Казачью Лопань. Тяжёлые бои с гарнизоном ВСУ идут в западной части населённого пункта.

— На Великобурлукском направлении штурмовики ВС РФ продолжают ожесточённые бои в районе Должанки. Тяжёлая реактивная артиллерия северян уничтожила позиции ВСУ в районе Горяново, — отмечают авторы ресурса «Северный ветер».

Запорожская область 30 августа: «Восток» наступает на Малую Токмачку и Новосёловку

В Орехове продолжаются тяжёлые встречные бои. В окрестностях Новоданиловки и Малой Токмачки ВС РФ расширили зону контроля, поделился военкор Евгений Лисицын.

— Бойцы группировки «Восток» продолжают продвижение западнее Новосёловки. Уничтожены пункт управления дронами противника, а также группы пехоты ВСУ в Червоной Кринице, Егоровке и Омельнике, — говорится в сообщении канала «Воин DV».

Карта СВО на 30 августа 2026 года

Карта зоны СВО на 30 августа 2026 года. ВС РФ освободили Рубежное. Фото © Telegram / Divgen

Переломная осень: зерновая сделка и ультиматум Туска для Украины

Ближайшие 7–8 месяцев станут критически важным периодом для безопасности Украины, Варшавы и всей Восточной Европы. Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск.

— Мы должны быть готовы ко всем вариантам развития событий. Конфликт Украины и России находится в переломной точке, — подметил Туск.

Он заявил, что Варшава и дальше будет работать над собственной безопасностью, но уверил, что не ищет конфликта с Россией и «уланские атаки в диких полях» ему не снятся.

Перемирие в Чёрном море: Турция просит зерновой коридор

Анкара намерена вернуть Россию и Украину к зерновой инициативе в Чёрном море. Поводом для этого стали растущие экономические потери из-за проблем с перевозкой сельхозпродукции в регионе.

— Почти 40% мировых потребностей в зерне удовлетворяются Россией и Украиной. Из-за невозможности поставок продукции на мировые рынки цены уже выросли на 4–4,5%. Если проблема не будет решена в течение двух месяцев, рост может превысить 10%, — рассказал Ekonomim президент турецкой ассоциации экспортёров зерна Казым Тайджи.

Проблемы на внутреннем рынке из-за сложившейся ситуации в Чёрном море настигли не только Африку, но и Ближний Восток. При этом переговорный процесс между сторонами идёт на фоне разногласий из-за гарантий безопасности судоходства.

Итоги предыдущего дня и подробный анализ — в нашей сводке за 29 августа.

Авторы Артём Артёмов