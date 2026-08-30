СВО 30 августа 2026: освобождение Храповщины и Рубежного, прорыв обороны ВСУ под Добропольем и крах «стены дронов» на Харьковщине
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Армия России уничтожила под Купянском пункт дислокации ВСУ, «Север» штурмует Казачью Лопань, оборона противника в Доброполье трещит по швам. Варшава анонсировала критический период для Киева — дайджест за 30 августа.
Армия России расширяет зону вокруг Курской области. Обложка © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ
Сумская область 30 августа: Храповщина под контролем группировки «Север»
Штурмовики группировки «Север» освободили село Храповщина. Бойцы 9-го мотострелкового полка выбили из населённого пункта солдат противника из 47-й механизированной бригады. Для полного освобождения сельской агломерации ВС РФ осталось взять под контроль Кияницы, пишут авторы канала «Северный ветер».
— Теперь передний край плацдарма группировки в Сумской области проходит по линии Писаревка – Иволжанское – Храповщина – Юнаковка. ВСУ использовали эту местность в качестве опорного пункта во время вторжения в Курскую область, — заметил военный корреспондент Александр Коц.
ДНР 30 августа: ВС РФ освободили Рубежное и Новоандреевку
Подразделения «Центра» взяли под контроль село Рубежное в Добропольском районе. Из освобождённого населённого пункта Армия России сможет наступать в направлении трассы, которая соединяет Доброполье с Краматорском.
— Наступление на Доброполье развивается с нескольких сторон: от Антоновки с северо-востока; от Нового Донбасса с востока; от Краснополья с юга. Бойцы «Центра» пробиваются к городу и с юго-запада — от села Гришино и Новоалександровки. Если удастся обойти Доброполье с запада, крупная группировка ВСУ окажется в кольце, — заметил военкор Александр Коц.
В то же время украинские ресурсы сообщают, что оборона Доброполья начинает сдавать позиции и не работает как должно. Причина — неработающая в заявленном виде концепция «стены дронов».
— Выяснилась довольно банальная вещь: для «стены дронов» тоже нужны люди. При дефиците личного состава плотность такого покрытия падает, между полосами обороны появляются разрывы, а сама концепция начинает работать значительно хуже, — сообщают авторы «Военной хроники».
Группировка войск «Центр» освободила Рубежное и Новоандреевку. Видео © Telegram / Минобороны России
В результате штурмовики Армии России получают больше пространства для проникновения сквозь оборону ВСУ.
В Краматорском районе ВС РФ освободили село Новоандреевка, расширяя плацдарм к западу от Дружковки. В дальнейшем от него начнётся наступление на сам город, подчеркнул Александр Коц.
Харьковская область 30 августа: Бои в Должанке и удар по позициям ВСУ под Купянском
На Купянском направлении подразделения 6-й армии группировки «Запад» и авиация ВКС РФ уничтожила пункт дислокации ВСУ южнее Староверовки, а также технику противника в Нечволодовке, передаёт «Оперативный простор».
На севере Харьковской области группировка «Север» штурмует Казачью Лопань. Тяжёлые бои с гарнизоном ВСУ идут в западной части населённого пункта.
— На Великобурлукском направлении штурмовики ВС РФ продолжают ожесточённые бои в районе Должанки. Тяжёлая реактивная артиллерия северян уничтожила позиции ВСУ в районе Горяново, — отмечают авторы ресурса «Северный ветер».
Запорожская область 30 августа: «Восток» наступает на Малую Токмачку и Новосёловку
В Орехове продолжаются тяжёлые встречные бои. В окрестностях Новоданиловки и Малой Токмачки ВС РФ расширили зону контроля, поделился военкор Евгений Лисицын.
— Бойцы группировки «Восток» продолжают продвижение западнее Новосёловки. Уничтожены пункт управления дронами противника, а также группы пехоты ВСУ в Червоной Кринице, Егоровке и Омельнике, — говорится в сообщении канала «Воин DV».
Карта СВО на 30 августа 2026 года
Карта зоны СВО на 30 августа 2026 года. ВС РФ освободили Рубежное. Фото © Telegram / Divgen
Переломная осень: зерновая сделка и ультиматум Туска для Украины
Ближайшие 7–8 месяцев станут критически важным периодом для безопасности Украины, Варшавы и всей Восточной Европы. Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск.
— Мы должны быть готовы ко всем вариантам развития событий. Конфликт Украины и России находится в переломной точке, — подметил Туск.
Он заявил, что Варшава и дальше будет работать над собственной безопасностью, но уверил, что не ищет конфликта с Россией и «уланские атаки в диких полях» ему не снятся.
Перемирие в Чёрном море: Турция просит зерновой коридор
Анкара намерена вернуть Россию и Украину к зерновой инициативе в Чёрном море. Поводом для этого стали растущие экономические потери из-за проблем с перевозкой сельхозпродукции в регионе.
— Почти 40% мировых потребностей в зерне удовлетворяются Россией и Украиной. Из-за невозможности поставок продукции на мировые рынки цены уже выросли на 4–4,5%. Если проблема не будет решена в течение двух месяцев, рост может превысить 10%, — рассказал Ekonomim президент турецкой ассоциации экспортёров зерна Казым Тайджи.
Проблемы на внутреннем рынке из-за сложившейся ситуации в Чёрном море настигли не только Африку, но и Ближний Восток. При этом переговорный процесс между сторонами идёт на фоне разногласий из-за гарантий безопасности судоходства.
Итоги предыдущего дня и подробный анализ — в нашей сводке за 29 августа.