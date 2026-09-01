До полётов к звёздам: Роскосмос показал, какими были Гагарин и Терешкова в школе

Роскосмос опубликовал архивные фотографии первых советских покорителей космоса, сделанные во время их школьных лет. На снимках будущие герои ещё только начинали свой путь и учились вместе с обычными сверстниками.









В подборку вошли фотографии Юрия Гагарина, Германа Титова, Павла Поповича, Валерия Быковского, Валентины Терешковой, Алексея Леонова и Владимира Комарова.

«Когда-то они тоже ходили в школу, с интересом смотрели в небо и мечтали достичь новых высот. Знания помогли им дотянуться до звёзд», — говорится в сообщении ведомства со ссылкой на Российский государственный архив научно-технической документации.

Ранее космонавты Роскосмоса Анна Кикина и Андрей Федяев, которые сейчас находятся на Международной космической станции, поздравили школьников с Днём знаний. Они дали учащимся напутствие. Федяев напомнил, что современную космонавтику развивают не только люди на орбите, но и десятки тысяч специалистов на Земле. По его словам, нынешние школьники в будущем смогут стать космонавтами, инженерами, конструкторами или программистами. Им предстоит создавать новые корабли и спутники, строить космодромы и прокладывать маршруты к другим планетам.