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Опубликовано 1 сентября, 18:38

До полётов к звёздам: Роскосмос показал, какими были Гагарин и Терешкова в школе

Роскосмос показал школьные фотографии первых советских космонавтов

Юрий Гагарин (второй справа) с товарищами, 1946–1947 гг. Обложка © Telegram / Роскосмос

Юрий Гагарин (второй справа) с товарищами, 1946–1947 гг. Обложка © Telegram / Роскосмос

Роскосмос опубликовал архивные фотографии первых советских покорителей космоса, сделанные во время их школьных лет. На снимках будущие герои ещё только начинали свой путь и учились вместе с обычными сверстниками.

  • Юрий Гагарин, 1946–1947 гг. Фото © Telegram / Роскосмос
    Юрий Гагарин, 1946–1947 гг. Фото © Telegram / Роскосмос
  • Валентина Терешкова (сидит справа за предпоследней партой в среднем ряду), 1950 г. Фото © Telegram / Роскосмос
    Валентина Терешкова (сидит справа за предпоследней партой в среднем ряду), 1950 г. Фото © Telegram / Роскосмос
  • Алексей Леонов, 1952 г. Фото © Telegram / Роскосмос
    Алексей Леонов, 1952 г. Фото © Telegram / Роскосмос
  • Валерий Быковский. Фото © Telegram / Роскосмос
    Валерий Быковский. Фото © Telegram / Роскосмос

Юрий Гагарин, 1946–1947 гг. Фото © Telegram / Роскосмос

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В подборку вошли фотографии Юрия Гагарина, Германа Титова, Павла Поповича, Валерия Быковского, Валентины Терешковой, Алексея Леонова и Владимира Комарова.

«Когда-то они тоже ходили в школу, с интересом смотрели в небо и мечтали достичь новых высот. Знания помогли им дотянуться до звёзд», — говорится в сообщении ведомства со ссылкой на Российский государственный архив научно-технической документации.

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Юлия Сафиулина
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