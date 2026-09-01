«Дотянуться до любой звезды»: Космонавты с МКС дали напутствие школьникам в День знаний

Сегодняшние школьники однажды могут оказаться на орбите или создавать технику для полётов к другим планетам. Такое напутствие в День знаний дали учащимся космонавты Роскосмоса Анна Кикина и Андрей Федяев, находящиеся на МКС.

Космонавты на МКС Андрей Федяев и Анна Кикина обратились к школьникам в День знаний. Видео © Telegram / Роскосмос

Федяев напомнил, что современную космонавтику развивают не только люди на орбите, но и десятки тысяч специалистов на Земле. По его словам, сегодняшние школьники в будущем смогут стать космонавтами, инженерами, конструкторами или программистами, создавать новые корабли и спутники, строить космодромы и прокладывать маршруты к другим планетам.

«И начинать нужно уже сейчас. Хорошо учитесь, задавайте вопросы, мечтайте, осваивайте новое с таким же энтузиазмом, с каким человечество изучает космос. Тогда вы сможете достичь любой цели и дотянуться до любой звезды! С днём знаний, дорогие ребята! Успехов вам и до встречи на новой высоте!» — подчеркнула Кикина.

В обращении космонавты также напомнили о крупных юбилеях, связанных с отечественной космонавтикой. В 2027 году исполнится 70 лет со дня запуска первого искусственного спутника Земли, 170 лет со дня рождения Константина Циолковского, 120 лет со дня рождения Сергея Королёва и 90 лет Валентине Терешковой.

К школьникам также обратился президент России Владимир Путин. Он поздравил юных учеников, студентов, родителей и педагогов с Днём знаний. В своём обращении он пожелал молодому поколению уверенно идти к целям и не бояться трудностей. Глава государства отметил, что начало учебного года остаётся особенным событием для миллионов россиян. Оно связано с новыми встречами, открытиями и надеждами. Отдельно президент обратился к первоклассникам, для которых школа становится новым жизненным этапом.