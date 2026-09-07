Луна — Трампу, звезда — любимой? Адвокат раскрыл, законно ли дарить объекты в космосе
Адвокат Алешкин: Трамп может назвать Луну своей, но юридических прав не получит
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5
Подарить любимой звезду или закрепить за собой права на Луну — романтично, но юридически бессмысленно. Адвокат Андрей Алешкин в комментарии для Life.ru объяснил, почему космические объекты не могут никому принадлежать, и почему даже сертификаты не дают никаких прав.
Эти все космические небесные объекты не могут никому принадлежать априори. То, что существует такая приятная коммерция, которая зарабатывает на этой истории – подарить звезду или ещё что-то, — это одно. Но для того, чтобы что-либо во Вселенной принадлежало вам, мы должны быть единственной цивилизацией, и никто больше не должен на это претендовать. Исходя из того, что мы во Вселенной не одиноки, эти объекты нам принадлежать не могут. Иначе был бы межгалактический суд. А поскольку такой инстанции у нас нет и вряд ли в ближайшее время появится, я считаю, что это всё от лукавого.
По словам адвоката, нельзя на самом деле юридически подарить какой-то объект в космосе. Можно сказать: «Я тебе, любимая, дарю вон ту звезду, она твоя, живи ею» — там даже сертификаты выдают. Но он тоже может выписать сертификат имени себя на Солнце или на Юпитер и сказать, что он вам принадлежит. Это всё условности.
Если вещь нельзя потрогать, если она недосягаема и её невозможно использовать, то как её можно подарить? Дарится что-то виртуальное. В интернете тоже можно что угодно подарить: вы вроде как владелец, а по сути не можете это право никак зарегистрировать.
«Завтра и Макрон, и Трамп могут сказать, что это их собственность. Но ни один суд не присудит никому из участников эту Луну. Все эти объекты в космосе принадлежат цивилизации. Даже не какой-то конкретной нации, а именно цивилизации в целом. Мне кажется странным, что мы в XXI веке это обсуждаем», — резюмировал эксперт.
Напомним, ранее Дональд Трамп заявил, что Луна принадлежит США, опубликовав в Truth Social изображение спутника Земли с американским флагом и надписью «Луна наша». В Госдуме после этого напомнили политику, что первым космического объекта достигла советская автоматическая станция «Луна-2».
Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.