Луна — Трампу, звезда — любимой? Адвокат раскрыл, законно ли дарить объекты в космосе

Эти все космические небесные объекты не могут никому принадлежать априори. То, что существует такая приятная коммерция, которая зарабатывает на этой истории – подарить звезду или ещё что-то, — это одно. Но для того, чтобы что-либо во Вселенной принадлежало вам, мы должны быть единственной цивилизацией, и никто больше не должен на это претендовать. Исходя из того, что мы во Вселенной не одиноки, эти объекты нам принадлежать не могут. Иначе был бы межгалактический суд. А поскольку такой инстанции у нас нет и вряд ли в ближайшее время появится, я считаю, что это всё от лукавого.