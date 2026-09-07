Начнётся ли в XXI веке гонка колоний за пределами Земли: футуролог дал прогноз после слов Трампа о Луне

После того как Дональд Трамп заявил о принадлежности Луны США, возник вопрос, может ли подобная политическая провокация когда-нибудь перерасти в реальную борьбу за территории за пределами Земли. Прикладной футуролог, общественный деятель, один из основателей и член Координационного совета Российского трансгуманистического движения, член Ассоциации футурологов России Данила Медведев рассказал Life.ru, при каком сценарии США действительно могли бы попытаться присвоить Луну и стоит ли человечеству ждать новой гонки колоний.

По мнению эксперта, в неблагоприятном сценарии подобное развитие событий вполне возможно. Для этого одной декларации будет недостаточно — понадобится фактический контроль над спутником Земли.

Присвоить Луну в плохом сценарии, конечно же, возможно. Для того чтобы её присвоить, надо её контролировать. Данила Медведев Футуролог

Он напомнил, что сценарии вооружённого соперничества крупных держав на Луне уже давно становятся сюжетом фантастики. В частности, в сериале «Ради всего человечества» США, СССР и Китай конкурируют за влияние на спутнике Земли, в том числе с использованием оружия.

Само заявление Трампа футуролог считает характерным приёмом американского лидера — сначала сделать провокационный ход, вызвать сумятицу, а затем попытаться извлечь из возникшей ситуации политическую выгоду.

«То, что делает Трамп, — это его классическая техника, когда он сначала провоцирует кого-то, а потом просто использует сумятицу и суматоху для того, чтобы чего-то добиться. Он так делает и с Ираном, и с Гренландией, и с Китаем. Это его стандартная тактика, описанная во всех его биографиях», — отметил собеседник Life.ru.

При этом ждать, что Вашингтон уже завтра начнёт буквально делить Луну, Медведев не предлагает. Однако сама риторика, по его мнению, показывает, что космос тоже может всё сильнее втягиваться в противостояние государств.

«Американцы будут продолжать раскачивать в том числе и космос. Космос ведь долгое время оставался последней ареной кооперации. Даже когда на Западе отменяли российское искусство и российских спортсменов, российских космонавтов никто не отменял. Они все сотрудничали нормально, летали на одних и тех же космических кораблях. Конечно, хотелось бы, чтобы так и продолжалось», — сказал футуролог.

Экономической ценности, способной уже сейчас запустить настоящую борьбу держав за Луну, Медведев пока не видит. Однако для Трампа, считает он, сам вопрос принадлежности территорий и ресурсов может становиться поводом для новых политических кампаний.

Причём Луной подобная логика, по прогнозу эксперта, может не ограничиться.

«С Антарктидой, я думаю, произойдёт такая же история. Трамп и туда может залезть, и дно океана может попытаться присвоить. В этом смысле надо уже привыкать к этому и придумывать, что нам с ним делать», — заявил Медведев.

При этом полноценную новую гонку колоний, только теперь уже за пределами Земли, футуролог в ближайшем будущем считает маловероятной. Фантастические сценарии вроде «Пространства» или «Ради всего человечества», по его словам, предполагают бурное развитие космической отрасли при относительно неизменном мире на Земле. В действительности человечество сначала может столкнуться с куда более серьёзными потрясениями.

Мы должны сначала пройти их, а потом выяснится, в каком качестве мы будем летать в космос. Будет ли это «лучистое человечество», как рассказывал Циолковский, или что-то иное. Данила Медведев Футуролог

Главным препятствием для космической колонизации Медведев считает нехватку ресурсов. По его оценке, сейчас ни США, ни Китай, ни Россия, ни Европа не могут позволить себе вкладывать огромные средства в масштабные проекты с крайне отдалённой и неопределённой отдачей.

Частный космос, на который в последние годы делали ставку венчурные инвесторы, ситуацию принципиально не изменил. Даже если программа Илона Маска окажется максимально успешной, Starship начнёт выполнять полноценные миссии и на Луне появится постоянная станция, экономический вопрос никуда не исчезнет.

«Я просто представляю с экономической точки зрения, сколько надо закопать там ресурсов для получения хоть какой-то отдачи. Таких ресурсов сейчас просто нет», — заключил Данила Медведев в беседе с Life.ru.