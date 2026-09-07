Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 7 сентября, 10:40

В Госдуме напомнили Трампу о достижении СССР после слов об «американской Луне»

Журова напомнила Трампу о советской станции после слов об «американской Луне»

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием Nano Banana AI

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием Nano Banana AI

Депутат Госдумы Светлана Журова отреагировала на заявление президента США Дональда Трампа о том, что Луна принадлежит Америке. Она напомнила, что советский аппарат первым достиг космического объекта.

«Интересно, то есть они её застолбили, как они считают? Следующий этап будет: Луна — спутник Земли, значит, Земля тоже принадлежит США? Он должен веселить как-то народ. Видимо, решил повеселить таким образом», — сказала парламентарий «Ленте.ру».

Журова отметила, что 14 сентября 1959 года автоматическая станция «Луна-2» достигла поверхности спутника. Однако Советский Союз и Россия никогда не пытались присвоить себе Луну.

Также депутат призналась, что сначала восприняла новость иначе. Ей показалось, будто имеется в виду конгрессмен Анна Паулина Луна.

Начнётся ли в XXI веке гонка колоний за пределами Земли: футуролог дал прогноз после слов Трампа о Луне
Начнётся ли в XXI веке гонка колоний за пределами Земли: футуролог дал прогноз после слов Трампа о Луне

Ранее почётный профессор астрономии университета Британской Колумбии Джейми Мэттьюс заявил, что заявление Дональда Трампа о принадлежности Луны Америке не имеет правовых оснований, так как «Договор о космосе» 1966 года, ратифицированный 118 странами, включая США и СССР, прямо запрещает присвоение небесных тел. Он подчеркнул, что даже высадка астронавтов не даёт Вашингтону прав на владение спутником.

Больше новостей об открытиях, исследованиях и технологиях — читайте в разделе «Наука» на Life.ru.

BannerImage
Анастасия Никонорова
  • Новости
  • Госдума
  • США
  • Дональд Трамп
  • Космос
  • Наука
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar