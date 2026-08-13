Конгрессвумен Луна заявила о позитивной динамике в отношениях России и США

Отношения Москвы и Вашингтона развиваются в позитивном направлении. Такое мнение высказала член Палаты представителей США Анна Паулина Луна в беседе с РИА «Новости». По её словам, положительная динамика заметна прежде всего в дипломатических контактах между двумя странами.

Луна связала улучшение взаимодействия в том числе с отношениями, которые президент США Дональд Трамп выстроил с Владимиром Путиным, а также с работой дипломатов.

Американская конгрессвумен и ранее выступала за сохранение каналов связи с Москвой. Весной она принимала в Вашингтоне делегацию российских депутатов, а позже сообщала о планах американских законодателей посетить Россию. При этом её подход вызывает споры внутри самого Конгресса: часть американских политиков критиковала контакты с российской стороной.

Ранее Life.ru писал, что Анна Паулина Луна анонсировала визит делегации американских конгрессменов в Россию осенью или зимой 2026 года. Конкретные сроки пока не разглашаются по соображениям безопасности, а состав делегации ещё до конца не определён. По словам Луны, в Москве парламентарии намерены обсуждать мирные инициативы, вопросы торговли и возобновление конструктивного диалога между государствами.