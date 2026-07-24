После долгой паузы: Американские конгрессмены собрались с визитом в Россию

Делегация американских законодателей планирует посетить Россию осенью или зимой 2026 года. Об этом сообщила ТАСС член Палаты представителей Конгресса США Анна Паулина Луна.

По её словам, точные сроки поездки пока не раскрываются из соображений безопасности. При этом конгрессвумен подчеркнула, что визит находится в стадии подготовки и обязательно состоится.

Луна также сообщила, что окончательный состав делегации ещё формируется. По её словам, сейчас продолжается работа над списком участников, однако ожидается, что в поездке примет участие достаточное количество американских законодателей.

«Группа приедет в период осень — зима этого года. Я не могу назвать конкретные сроки по соображениям безопасности, но поездка, безусловно, планируется. Мы приедем», — заявила она.

Говоря о целях визита, конгрессвумен отметила, что американская сторона рассчитывает обсудить с российскими коллегами вопросы мира, торговли и восстановления двусторонних отношений.

Ранее в Кремле заявили, что не располагают информацией о готовящемся визите директора ФБР Пателя в Россию, отметив, что такие поездки обычно проходят непублично. Песков сообщил, что не может ничего сказать по этой теме.