В Кремле оценили сообщения о визите главы ФБР в Россию

В Кремле не владеют информацией о якобы готовящемся визите директора ФБР Кэша Пателя в Россию. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, такие поездки обычно проходят в непубличном режиме.

«Я не располагаю этой информацией. Вы знаете, что такие визиты обычно проходят достаточно в непубличном режиме. Поэтому по этой теме ничего сказать не могу», — сказал представитель Кремля на брифинге.

Напомним, ранее издание Politico сообщило, что Патель может посетить Россию 14-15 октября. По данным источников, сначала он планирует прибыть в Москву, а затем отправиться в Петербург.