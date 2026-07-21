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Регион
21 июля, 09:38

В Кремле оценили сообщения о визите главы ФБР в Россию

Песков не подтвердил инсайд Politico о визите директора ФБР Пателя в Россию

Обложка © ТАСС / AP / Julia Demaree Nikhinson

Обложка © ТАСС / AP / Julia Demaree Nikhinson

В Кремле не владеют информацией о якобы готовящемся визите директора ФБР Кэша Пателя в Россию. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, такие поездки обычно проходят в непубличном режиме.

«Я не располагаю этой информацией. Вы знаете, что такие визиты обычно проходят достаточно в непубличном режиме. Поэтому по этой теме ничего сказать не могу», — сказал представитель Кремля на брифинге.

Напомним, ранее издание Politico сообщило, что Патель может посетить Россию 14-15 октября. По данным источников, сначала он планирует прибыть в Москву, а затем отправиться в Петербург.

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