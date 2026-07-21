След «Рашагейта» ведёт в Москву: Зачем глава ФБР может приехать в Россию

Возможный визит директора ФБР Кэша Пателя в Россию может быть связан с поиском новых материалов по делу о предполагаемом «вмешательстве» Москвы в выборы президента США в 2016 году. Такую версию «Газете.ru» озвучил политолог-американист Малек Дудаков.

По словам эксперта, американское бюро обычно не занимается внешней политикой, поэтому повестка потенциальной поездки пока остаётся неясной. При этом Патель много лет выступал против обвинений в связях главы США Дональда Трампа с Россией.

«Может быть, в этом контексте опять же Патель хотел бы к нам приехать — чтобы снова разувериться в том, что никакого «Рашагейт» нет», — предположил Дудаков.

Полученные материалы, по его мнению, могли бы использовать во внутриполитической борьбе в США.

Эксперт добавил, что перед промежуточными выборами в конгресс более высокопоставленные представители администрации Трампа вряд ли решатся на поездку в Москву. Такой шаг сразу дал бы демократам повод вновь заговорить о контактах Белого дома с Россией.

Дудаков напомнил, что тема возможного российского вмешательства традиционно возвращается в американскую повестку перед крупными избирательными кампаниями.

Ранее Life.ru рассказывал, что глава ФБР Кэш Патель может приехать в Россию 14–15 октября. Предполагается, что он посетит Москву и Санкт-Петербург, однако официально поездка пока не подтверждена.