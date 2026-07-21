Ситуация с бензином
ЧМ по футболу
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
21 июля, 09:37

След «Рашагейта» ведёт в Москву: Зачем глава ФБР может приехать в Россию

Политолог Дудаков связал вероятный визит главы ФБР Пателя в РФ с «Рашагейтом»

Обложка © ТАСС / AP / Julia Demaree Nikhinson

Обложка © ТАСС / AP / Julia Demaree Nikhinson

Возможный визит директора ФБР Кэша Пателя в Россию может быть связан с поиском новых материалов по делу о предполагаемом «вмешательстве» Москвы в выборы президента США в 2016 году. Такую версию «Газете.ru» озвучил политолог-американист Малек Дудаков.

По словам эксперта, американское бюро обычно не занимается внешней политикой, поэтому повестка потенциальной поездки пока остаётся неясной. При этом Патель много лет выступал против обвинений в связях главы США Дональда Трампа с Россией.

«Может быть, в этом контексте опять же Патель хотел бы к нам приехать — чтобы снова разувериться в том, что никакого «Рашагейт» нет», — предположил Дудаков.

Полученные материалы, по его мнению, могли бы использовать во внутриполитической борьбе в США.

Эксперт добавил, что перед промежуточными выборами в конгресс более высокопоставленные представители администрации Трампа вряд ли решатся на поездку в Москву. Такой шаг сразу дал бы демократам повод вновь заговорить о контактах Белого дома с Россией.

Дудаков напомнил, что тема возможного российского вмешательства традиционно возвращается в американскую повестку перед крупными избирательными кампаниями.

Трамп ввёл дополнительные пошлины в 50% на товары из Канады
Трамп ввёл дополнительные пошлины в 50% на товары из Канады

Ранее Life.ru рассказывал, что глава ФБР Кэш Патель может приехать в Россию 14–15 октября. Предполагается, что он посетит Москву и Санкт-Петербург, однако официально поездка пока не подтверждена.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • США
  • Дональд Трамп
  • фбр
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar