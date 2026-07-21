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20 июля, 21:52

Директор ФБР Патель может приехать в Москву и Петербург осенью

Кэш Патель. Обложка © ТАСС / Zuma Press / Michael Brochstein

Кэш Патель. Обложка © ТАСС / Zuma Press / Michael Brochstein

Директор Федерального бюро расследований США Кэш Патель может посетить Россию этой осенью. По данным американского издания Politico, поездка запланирована на середину октября и может включать визиты в Москву и Санкт-Петербург.

Как утверждают источники издания, глава ФБР намерен прибыть в Россию 14-15 октября. Предполагается, что принимающей стороной выступят представители российских силовых структур.

«Директор ФБР Кэш Патель планирует посетить Россию позднее в этом году, предположительно, в середине октября», – говорится в публикации Politico.

По информации СМИ, сначала американский чиновник может отправиться в Москву, а затем посетить Санкт-Петербург. Официального подтверждения этой информации от американских или российских властей пока не поступало.

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Ранее Life.ru писал, что Кэш Патель оказался в центре слухов о возможной отставке с поста главы ФБР. СМИ сообщали, что в администрации США недовольны потоком критических публикаций вокруг чиновника. При этом официального решения о его уходе с должности пока не принималось.

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Юния Ларсон
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