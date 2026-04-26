Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

26 апреля, 19:56

«Вопрос времени»: Трамп хочет уволить пьющего директора ФБР Кэша Пателя

Politico: Источник в Белом доме предрёк уход Пателя с поста директора ФБР

Кэш Патель. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Maxim Elramsisy

Глава ФБР Кэш Патель рискует потерять пост в ближайшее время. Высокопоставленный чиновник Белого дома подтвердил журналистам вероятность отставки. Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на источник в администрации.

Ключевая причина возможного увольнения — поток негативных публикаций в прессе. В последние месяцы СМИ всё чаще критикуют главу ФБР. По словам источника, эти материалы расстраивают президента США Дональда Трампа. Поэтому увольнение Пателя остаётся «лишь вопросом времени».

Официальных заявлений о смене руководства ФБР пока не поступало. Представители администрации не комментируют информацию об отставке. Сам Патель также не делал публичных заявлений на этот счёт.

Левитт: Трамп доверяет главе ФБР, несмотря на сообщения о проблемах с алкоголем

Слухи о скором уходе Кэша Патела с поста директора ФБР циркулируют с начала апреля. Отмечалось, что он часто не приходит на работу, пользуется служебным транспортом, включая самолёт, в личных целях и злоупотребляет алкоголем. Прогнозы в администрации Дональда Трампа указывают на серьёзные кадровые перестановки. Помимо Пателя под сокращение могут попасть министр сухопутных войск Дэниел Дрисколл и министр труда Лори Чавес-Деример.

Лия Мурадьян
