«Вопрос времени»: Трамп хочет уволить пьющего директора ФБР Кэша Пателя

Глава ФБР Кэш Патель рискует потерять пост в ближайшее время. Высокопоставленный чиновник Белого дома подтвердил журналистам вероятность отставки. Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на источник в администрации.

Ключевая причина возможного увольнения — поток негативных публикаций в прессе. В последние месяцы СМИ всё чаще критикуют главу ФБР. По словам источника, эти материалы расстраивают президента США Дональда Трампа. Поэтому увольнение Пателя остаётся «лишь вопросом времени».

Официальных заявлений о смене руководства ФБР пока не поступало. Представители администрации не комментируют информацию об отставке. Сам Патель также не делал публичных заявлений на этот счёт.

Слухи о скором уходе Кэша Патела с поста директора ФБР циркулируют с начала апреля. Отмечалось, что он часто не приходит на работу, пользуется служебным транспортом, включая самолёт, в личных целях и злоупотребляет алкоголем. Прогнозы в администрации Дональда Трампа указывают на серьёзные кадровые перестановки. Помимо Пателя под сокращение могут попасть министр сухопутных войск Дэниел Дрисколл и министр труда Лори Чавес-Деример.