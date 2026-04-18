Пьёт до беспамятства и устраивает истерики: Главу ФБР обвинили в алкоголизме

Окружение главы ФБР Кэша Пателя бьёт тревогу: он слишком много пьёт и регулярно пропадает с радаров, не выходя на службу. Об этом пишет Atlantic, чьи корреспонденты пообщались с неназванными американскими чиновниками.

В издании уточнили, что пагубное пристрастие Пателя уже давно вызывает беспокойство в правительственных кругах. По словам собеседников, он может напиваться так, что теряет над собой контроль. Atlantic сообщает, что за последний год охрана руководителя ФБР не раз не могла его добудиться — предполагается, что он был под градусом. А однажды в 2025 году дошло до того, что для проникновения в запертую комнату Пателя пришлось вызывать специалистов со спецоборудованием, потому что стук и крики не помогали.

По данным чиновников, Патель подолгу отсутствует на рабочем месте или просто не выходит на связь, из-за чего тормозится принятие срочных решений и буксуют важные расследования. Некоторые его сослуживцы, как пишет Atlantic, всерьёз опасаются, что личная неумеренность шефа уже превратилась в угрозу для общественной безопасности. При этом рассказывать об этом открыто они боятся — Патель, по словам источников, жёстко расправляется с теми, кого заподозрил в недостаточной лояльности.

Напомним, ранее сообщалось, что в окружении Трампа уже обсуждают замену Пателю, а сам он глубоко обеспокоен возможной отставкой.