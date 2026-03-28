ФБР предложило $10 млн за данные о взломщиках почты Пателя

Государственный департамент США предложил выплатить до 10 миллионов долларов за информацию хакерах, взломавших почту директора ФБР Кэша Пателя. Об этом сообщила пресс-служба американской госпрограммы «Награда за правосудие» (RFJ) в соцсети X.

«Если у вас есть информация об иранских киберпреступниках, таких как Парсиан Афзар Райан Борна, Хандала или связанных с ними группах или отдельных лицах, свяжитесь с нами, предоставив любую информацию», — указано в сообщении.

Вознаграждение также получат те, кто укажет имена, онлайн-профили и местонахождение лиц, связанных с этими хакерами.

Незадолго до этого появилась информация, что хакеры из Ирана получили доступ к старым фотографиям, резюме и документам Пателя за период с 2010 по 2019 год. Причастной к атаке назвали группировку Handala Hack Team.