Володин допустил ответный визит американских парламентариев в Россию осенью

Вопрос о приезде американских парламентариев в Россию пока обсуждается на уровне МИД РФ и Госдепа. Возможно, они приедут осенью, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«Диалог идёт по линии МИД России. Возможно, наши коллеги приедут осенью. Интерес к этому есть. Пока вопрос на стадии обсуждения», — сказал Володин, отвечая на вопрос журналистов о возможном ответном визите американских парламентариев.

Напомним, что в конце марта российская парламентская делегация завершила визит в США, после чего самолёт с депутатами Госдумы вылетел из Вашингтона. Полёт выполнялся на борту Ил-96 специального лётного отряда «Россия».