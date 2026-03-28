Самолёт с делегацией Госдумы покинул США после переговоров с конгрессменами

Российская парламентская делегация завершила визит в США – самолёт с депутатами Госдумы вылетел из Вашингтона. Полёт проходит на борту Ил-96 специального лётного отряда «Россия».

Согласно данным сервиса отслеживания авиаперелётов, лайнер направляется в Нью-Йорк. Не исключено, что там будет выполнена промежуточная посадка перед дальнейшим маршрутом, передаёт ТАСС со ссылкой на члена лётного отряда.

Визит российских парламентариев в США длился несколько дней и включал переговоры с представителями Конгресса и американской администрации. 26 марта состоялись встречи с конгрессменами, а уже на следующий день делегация провела переговоры с представителями Правительства США.

Теперь делегация возвращается на родину, а дальнейшие шаги по развитию контактов между странами будут зависеть от достигнутых договорённостей.

Ранее Life.ru писал, что первый зампред Комитета Госдумы по международным делам Вячеслав Никонов назвал этот визит историческим. По его словам, Россия и США договорились оживить контакты и даже создать рабочую группу между парламентами. Парламентарий отметил, что диалог не просто состоялся – он дал реальные сигналы к возможному потеплению отношений.