Война на Ближнем Востоке
Владимир Путин
Великий пост

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
28 марта, 20:36

Самолёт с делегацией Госдумы покинул США после переговоров с конгрессменами

Обложка © ТАСС / Александр Рюмин

Обложка © ТАСС / Александр Рюмин

Российская парламентская делегация завершила визит в США – самолёт с депутатами Госдумы вылетел из Вашингтона. Полёт проходит на борту Ил-96 специального лётного отряда «Россия».

Согласно данным сервиса отслеживания авиаперелётов, лайнер направляется в Нью-Йорк. Не исключено, что там будет выполнена промежуточная посадка перед дальнейшим маршрутом, передаёт ТАСС со ссылкой на члена лётного отряда.

Визит российских парламентариев в США длился несколько дней и включал переговоры с представителями Конгресса и американской администрации. 26 марта состоялись встречи с конгрессменами, а уже на следующий день делегация провела переговоры с представителями Правительства США.

Теперь делегация возвращается на родину, а дальнейшие шаги по развитию контактов между странами будут зависеть от достигнутых договорённостей.

Сакура, секретные залы и переговоры: Журова раскрыла тайны работы делегации ГД в Вашингтоне
Сакура, секретные залы и переговоры: Журова раскрыла тайны работы делегации ГД в Вашингтоне

Ранее Life.ru писал, что первый зампред Комитета Госдумы по международным делам Вячеслав Никонов назвал этот визит историческим. По его словам, Россия и США договорились оживить контакты и даже создать рабочую группу между парламентами. Парламентарий отметил, что диалог не просто состоялся – он дал реальные сигналы к возможному потеплению отношений.

Юния Ларсон
  • Новости
  • Госдума
  • США
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar