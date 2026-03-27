Сакура, секретные залы и переговоры: Журова раскрыла тайны работы делегации ГД в Вашингтоне

Делегация депутатов Госдумы во время эскурсии в Конгрессе США в Вашингтоне посетила зоны, которые обычно закрыты для широкой публики. Об этом Life.ru рассказала член делегации Светлана Журова. По её словам, российские парламентарии пообещали показать конгрессвумен Анне Паулине Луне закрытые помещения Госдумы во время её ответного визита.

В перерыве между встречами, всего за час, нам удалось прогуляться к Национальному мемориалу Второй мировой войны и Вашингтонскому монументу — гранитному обелиску в честь Джорджа Вашингтона. Светлана Журова Депутат Государственной Думы

Журова отметила, что сейчас в американской столице пик цветения вишнёвых деревьев и магнолий, поэтому город особенно привлекателен для туристов. Депутаты тоже сфотографировались на фоне цветущей сакуры.

Светлана Журова на фоне цветущей сакуры в Вашингтоне. Фото © Предоставлено Life.ru

Также депутат ГД призналась, что хотела посетить Библиотеку Конгресса как председатель попечительского совета Государственной публичной научно-технической библиотеки России (ГПНТБ), но учреждение было закрыто, а в другие дни не нашлось времени. По её словам, встречи проходят интенсивно, интересно и в позитивном ключе, а свободного времени почти нет.

Американские коллеги приняли российскую делегацию дружелюбно и готовы к диалогу, даже те, кто не согласен по многим вопросам, добавила Журова. Парламентарии из США планируют ответный визит и создание рабочей группы для взаимодействия с Государственной думой.

Ранее Светлана Журова отмечала, что Россия могла бы выступить переговорщиком в урегулировании ближневосточного конфликта, если стороны проявят такой интерес. Но в первую очередь, по её словам, страна позаботилась о своих гражданах, которые застряли на Ближнем Востоке в первые дни конфликта.