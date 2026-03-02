В Госдуме раскрыли приоритеты России в конфликте на Ближнем Востоке
Депутат Журова: В ближневосточном конфликте РФ прежде всего заботят собственные граждане
Обложка © Life.ru
Россия могла бы выступить переговорщиком в урегулировании ближневосточного конфликта, если стороны проявят такой интерес, заявила депутат Госдумы Светлана Журова. Однако сейчас, по её словам, главная задача страны — обеспечить безопасность застрявших в регионе граждан РФ.
«Пока у нас достаточно сдержанная позиция, хотя все и выражают негодование. Раньше нас подключали в качестве переговорщиков для урегулирования ситуации с Ираном, но пока не понятно, заинтересованы ли США в этом сейчас. Думаю, тут должны быть договорённости на уровне президентов», — отметила парламентарий.
Она подчеркнула, что многие россияне, включая семьи с детьми и юных футболистов на сборах, не могут вылететь из Саудовской Аравии, Израиля и других стран. Посольствам пришлось активно работать в опасных зонах — хотя никто не ожидал, что нечто подобное произойдёт даже в Дубае.
«Так что, помимо посредничества в урегулировании, наша страна озабочена безопасностью граждан», — заключила собеседница «Ленты.ру».
Напомним, 28 февраля Израиль совместно с США нанёс серию ударов по Ирану. В ответ Иран атаковал американские военные базы на Ближнем Востоке. В то же день был убит верховный лидер Ирана, аятолла Али Хаменеи. 1 марта ЦАХАЛ заявила о завершении ликвидации высшего руководства Ирана. По словам Дональда Трампа, 48 иранских лидеров исчезли одним махом. 2 марта Армия Израиля объявила о начале новой волны ударов, а Иран официально отказался от переговоров с США.
Главные новости геополитики, заявления мировых лидеров и международная дипломатия — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.