В Госдуме раскрыли приоритеты России в конфликте на Ближнем Востоке

Россия могла бы выступить переговорщиком в урегулировании ближневосточного конфликта, если стороны проявят такой интерес, заявила депутат Госдумы Светлана Журова. Однако сейчас, по её словам, главная задача страны — обеспечить безопасность застрявших в регионе граждан РФ.

«Пока у нас достаточно сдержанная позиция, хотя все и выражают негодование. Раньше нас подключали в качестве переговорщиков для урегулирования ситуации с Ираном, но пока не понятно, заинтересованы ли США в этом сейчас. Думаю, тут должны быть договорённости на уровне президентов», — отметила парламентарий.

Она подчеркнула, что многие россияне, включая семьи с детьми и юных футболистов на сборах, не могут вылететь из Саудовской Аравии, Израиля и других стран. Посольствам пришлось активно работать в опасных зонах — хотя никто не ожидал, что нечто подобное произойдёт даже в Дубае.

«Так что, помимо посредничества в урегулировании, наша страна озабочена безопасностью граждан», — заключила собеседница «Ленты.ру».