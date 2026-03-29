Война на Ближнем Востоке
Владимир Путин
Великий пост

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
29 марта, 03:18

Луна назвала критикующих встречу законодателей России и США бесполезными

Анна Паулина Луна. Обложка © luna.house.gov

Анна Паулина Луна. Обложка © luna.house.gov

Член Палаты представителей Конгресса Анна Паулина Луна (республиканка от штата Флорида) выступила с резкой критикой в адрес коллег, недовольных её встречами с российскими законодателями в Вашингтоне. Она назвала оппонентов «людьми с низким коэффициентом интеллекта», которые ничего не сделали для реальных мирных переговоров.

«Это те же самые люди, которые были бесполезны и ничего не смогли сделать, особенно применительно к реальным переговорам о мире», — написала она в соцсети X.

Отвечая на упрёки демократов, конгрессвумен заявила, что те направляли средства налогоплательщиков на финансирование Украины, которая, по её словам, тратила их на предвыборную кампанию Джо Байдена. В то же время, подчеркнула Луна, действующая администрация и некоторые члены Конгресса работают над заключением мирной сделки.

Она также пригласила критиков обсудить вопросы лично в Палате представителей, назвав их «трусами» за то, что они предпочитают жаловаться журналистам. Луна заявила, что на 1000% поддерживает усилия по мирному урегулированию.

Конгрессвумен Луна устроила экскурсию для делегации Госдумы по Капитолию
Конгрессвумен Луна устроила экскурсию для делегации Госдумы по Капитолию

Напомним, делегация Госдумы отправилась в США с намерением восстановить диалог между странами. Перед вылетом парламентарии встретились с президентом Владимиром Путиным, который напутствовал их перед поездкой. По итогам визита первый зампред Комитета Госдумы по международным делам Вячеслав Никонов назвал его историческим.

Артём Гапоненко
  • Новости
  • США
  • Россия
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar