Член Палаты представителей Конгресса Анна Паулина Луна (республиканка от штата Флорида) выступила с резкой критикой в адрес коллег, недовольных её встречами с российскими законодателями в Вашингтоне. Она назвала оппонентов «людьми с низким коэффициентом интеллекта», которые ничего не сделали для реальных мирных переговоров.

«Это те же самые люди, которые были бесполезны и ничего не смогли сделать, особенно применительно к реальным переговорам о мире», — написала она в соцсети X.

Отвечая на упрёки демократов, конгрессвумен заявила, что те направляли средства налогоплательщиков на финансирование Украины, которая, по её словам, тратила их на предвыборную кампанию Джо Байдена. В то же время, подчеркнула Луна, действующая администрация и некоторые члены Конгресса работают над заключением мирной сделки.

Она также пригласила критиков обсудить вопросы лично в Палате представителей, назвав их «трусами» за то, что они предпочитают жаловаться журналистам. Луна заявила, что на 1000% поддерживает усилия по мирному урегулированию.

Напомним, делегация Госдумы отправилась в США с намерением восстановить диалог между странами. Перед вылетом парламентарии встретились с президентом Владимиром Путиным, который напутствовал их перед поездкой. По итогам визита первый зампред Комитета Госдумы по международным делам Вячеслав Никонов назвал его историческим.