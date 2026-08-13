Друг, борец и победитель: Трамп поддержал переизбрание выступающей за диалог с РФ конгрессвумен

Президент США Дональд Трамп публично поддержал переизбрание члена Палаты представителей Анны Паулины Луны, которая выступает за развитие диалога с Россией. Американский лидер назвал конгрессвумен своим хорошим другом и заявил о полной поддержке её кандидатуры.

Трамп охарактеризовал Луну как «борца и победителя» и призвал поддержать её на новый срок.

«Анна Паулина Луна – очень хороший друг, борец и победитель, и она имеет мою полную и безоговорочную поддержку на переизбрание», – написал президент США в Truth Social.

Луна считается одной из немногих членов американского Конгресса, открыто выступающих за восстановление контактов Вашингтона с Москвой.

Ранее Life.ru писал, что Анна Паулина Луна анонсировала визит делегации американских конгрессменов в Россию осенью или зимой 2026 года. Точные даты пока не называют из соображений безопасности, а состав группы ещё формируется. По словам Луны, в Москве законодатели хотят говорить о мире, торговле и возвращении нормального диалога между двумя странами.