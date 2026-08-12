Трамп лишается доверенной помощницы: Кэролайн Ливитт покинет Белый дом

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт покинет свой пост в конце августа, чтобы больше времени проводить с детьми и семьёй. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

Американский лидер назвал Ливитт одной из своих самых доверенных помощниц и дал понять, что с пониманием относится к её решению уйти из администрации.

«Наша замечательная пресс-секретарь Белого дома и одна из моих самых доверенных помощников Кэролайн Ливитт покинет свою должность в конце месяца, чтобы больше времени проводить со своими прекрасными маленькими детьми и семьёй», – написал Трамп.

Глава Белого дома подчеркнул, что уважает решение своей соратницы. Кто сменит Ливитт на должности пресс-секретаря, в приведённом сообщении не уточняется.

«Я полностью понимаю и уважаю это решение», – добавил президент США.

Ранее Life.ru писал о другой кадровой перестановке в администрации Трампа: Уилл Шарф станет помощником президента и юрисконсультом Белого дома. Сейчас он занимает должность ответственного секретаря аппарата сотрудников администрации, а ранее представлял интересы республиканца в судебных разбирательствах, в том числе в Верховном суде. На новой должности Шарф будет консультировать Трампа и его команду по законопроектам, помилованиям, конфликтам интересов и другим правовым вопросам.