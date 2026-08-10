Трамп: Уилл Шарф станет юрисконсультом Белого дома

Уилл Шарф станет помощником президента США и юрисконсультом Белого дома. О кадровом решении сообщил американский лидер Дональд Трамп.

Сейчас Шарф работает ответственным секретарём аппарата сотрудников Белого дома. Республиканец заявил, что хорошо знает юриста. По словам президента, Шарф представлял его интересы «во многих делах, в том числе в Верховном суде».

Хозяин Белого дома связал эти разбирательства с действиями администрации 46-го президента США Джо Байдена. Трамп назвал проводившуюся против него кампанию коррумпированной и незаконной. Ранее он неоднократно утверждал, что при Байдене столкнулся с судебным преследованием по политическим мотивам.

На новом посту Шарф будет давать президенту и его администрации рекомендации по правовым вопросам. В круг его обязанностей войдут консультации по законопроектам, решениям о помиловании и возможным конфликтам интересов.

Ранее сообщалось, что демократы США готовят серию расследований против Трампа на случай получения большинства в Палате представителей. Они намерены изучить решения администрации, финансовые связи президента, контракты Министерства внутренней безопасности и взаимодействие компаний с Белым домом. Парламентарии уже направляют организациям запросы на документы и готовят возможные слушания. Отдельное внимание они могут уделить структурам, связанным с семьёй Трампа, и сделкам крупных корпораций. Вопрос об импичменте пока не входит в число главных приоритетов, а дальнейшие действия будут зависеть от итогов собранных материалов.