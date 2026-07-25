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25 июля, 12:50

Баканов: Роскосмос не планирует сворачивать сотрудничество по Байконуру

Дмитрий Баканов. Обложка © Life.ru

Дмитрий Баканов. Обложка © Life.ru

Роскосмос не собирается прекращать сотрудничество с Казахстаном по космодрому Байконур. Об этом заявил глава госкорпорации Дмитрий Баканов в интервью ИС «Вести».

«У нас три космодрома: национальный Восточный, военный Плесецк и Байконур. С трёх работаем, планов сворачивать ни один из них нет», — сказал Баканов.

Он также напомнил о совместных проектах. Россия и Казахстан договорились запустить девять ракет «Протон-М». Также страны работают над проектом «Союз-5 — Сункар» с комплекса «Байтерек» на Байконуре. Глава Роскосмоса отметил, что у сотрудничества есть хорошие перспективы.

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Баканов поблагодарил главу NASA за приезд на Байконур перед стартом «Союза»

Ранее Дмитрий Баканов рассказал, что Российская орбитальная станция с 2028 года постепенно начнёт заменять МКС. Как отметил глава «Роскосмоса», сейчас проект находится в фазе разработки. Он добавил, что эти работы ведутся для поддержания позиций России в космической отрасли.

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Александра Мышляева
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