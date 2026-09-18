С орбиты — к избирателям: Космонавты обратились к россиянам в день голосования

Космонавты Пётр Дубров, Анна Кикина и Андрей Федяев обратились к россиянам с борта Международной космической станции в связи с выборами депутатов Госдумы. Видео транслировалось в ЦИК, кадры предоставил корреспондент Life.ru.

Космонавты с МКС обратились к россиянам в первый день парламентских выборов. Видео © Life.ru

«Сегодня по всей нашей стране открываются участки для голосования на выборах депутатов Государственной Думы. От Калининграда и до Камчатки каждый совершеннолетний гражданин Российской Федерации может прийти и отдать свой голос», — сказал Дубров.

Анна Кикина отметила, что россияне выбирают депутатов, которые в ближайшие годы будут участвовать в работе представительной власти и во многом определять развитие страны. Она подчеркнула, что участие в выборах даёт гражданам возможность поучаствовать в управлении государством.

Кикина также напомнила, что в ряде регионов развивается система электронного голосования. Кроме того, космонавт отметила, что места для голосования организованы в самых отдалённых уголках России.

Ранее Life.ru сообщал, что явка на выборах депутатов Госдумы к 12:00 мск первого дня голосования составила 6,48%. Такие данные были представлены в информационном центре Центральной избирательной комиссии. Показатель учитывал в том числе результаты досрочного голосования.