Явка на выборах в ГД на 12:00 мск составила 6,48%
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Явка на выборах в Госдуму по состоянию на 12:00 мск первого дня голосования составила 6,48%. Это следует из данных, приведённых в информационном центре Центральной избирательной комиссии.
«6,48%», — гласит надпись на онлайн-табло. Показатель учитывает в том числе результаты проведённого досрочного голосования.
Ранее свой голос на выборах в Госдуму отдал министр иностранных дел России Сергей Лавров. Фото с дипломатом у экрана компьютера опубликовала официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.Telegram-канале.
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