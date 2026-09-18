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Опубликовано 18 сентября, 09:11

Явка на выборах в ГД на 12:00 мск составила 6,48%

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Явка на выборах в Госдуму по состоянию на 12:00 мск первого дня голосования составила 6,48%. Это следует из данных, приведённых в информационном центре Центральной избирательной комиссии.

«6,48%», — гласит надпись на онлайн-табло. Показатель учитывает в том числе результаты проведённого досрочного голосования.

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Ранее свой голос на выборах в Госдуму отдал министр иностранных дел России Сергей Лавров. Фото с дипломатом у экрана компьютера опубликовала официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.Telegram-канале.

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Матвей Константинов
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