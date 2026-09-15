Баканов: «Прогресс МС-35» отправится к МКС на этой неделе

Транспортный грузовой корабль «Прогресс МС-35» отправится к Международной космической станции до конца текущей недели. О сроках запуска сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Баканов.

Точную дату старта руководитель госкорпорации пока не назвал, ограничившись коротким ответом: «На этой неделе».

«Прогресс МС» представляет собой российский автоматический корабль, предназначенный для снабжения орбитальных станций. Такие аппараты совершают полёты без экипажа.

На их борту к МКС доставляют топливо, питьевую воду, кислород, продовольствие, научное оборудование и другие необходимые космонавтам грузы. После стыковки двигатели «Прогресса» также могут использоваться для корректировки орбиты станции. Подготовка нового аппарата к миссии проходила на космодроме Байконур.

Ранее Баканов сообщил, что 12 тысяч россиян подали заявки в отряд космонавтов через «Госуслуги». Возможность направить документы онлайн впервые появилась во время пятого открытого отбора Роскосмоса.