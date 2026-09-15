В 60 раз питательнее чернозёма: В Петербурге создали искусственную почву для космоса и Арктики

Учёные из Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна (СПбГУПТД) разработали инновационный субстрат для выращивания растений, который подходит для использования в экстремальных условиях — от пустынь и Арктики до открытого космоса. Искусственная почва отлично удерживает влагу, не рассыпается, не пылит и выдерживает многократные циклы высадки, передаёт телеканал «Санкт-Петербург».

Петербургские учёные создали почву для космоса и Арктики. Видео © телеканал «Санкт-Петербург»

В сухом виде материал отличается малым весом и по фактуре напоминает губку для мытья посуды или строительную пену. По словам доцента кафедры наноструктурных, волокнистых и композиционных материалов Андрея Кузнецова, субстрат содержит от 30 до 60 раз больше питательных веществ, чем обычный чернозём, что обеспечивает его высокую долговечность. В отличие от классической гидропоники, такая почва не требует постоянного внесения удобрений. При этом её производство и обслуживание могут оказаться даже дешевле традиционных гидропонных систем.

Процесс создания субстрата предельно прост: компоненты смешиваются и помещаются в печь на несколько часов. Петербургские химики усовершенствовали давно известный подход, подобрав оптимальный состав и найдя новый стабилизатор грунта.

«Первоначально почва сухая. Её увлажняют, она становится мягкой. Делается надрез, в верхний слой высаживается семечко, и спустя время оно прорастает», — пояснила магистрант кафедры Алиса Прохорова.

Разработка имеет стратегическое значение для развития вертикального фермерства и обеспечения продовольственной автономии в зонах рискованного земледелия. Отсутствие крошения, стерильность и потребность в минимальном обслуживании делают субстрат идеальным решением для замкнутых экосистем, где критически важны вес и отсутствие гравитационных проблем — например, на орбитальных станциях или полярных базах.

Успешное внедрение технологии способно совершить прорыв в агротехнологиях, сделав выращивание свежих овощей и зелени доступным в любой точке планеты и за её пределами, где число рабочих рук и ресурсы строго ограничены.