Подкормить сейчас — собрать больше потом: Как подготовить яблони и груши к зимовке

Осенью яблони и груши важно подкормить, чтобы помочь деревьям подготовиться к холодам и заложить основу для урожая следующего года. Об этом URA.ru рассказала садовод с 30-летним стажем Светлана Самойлова.

Для плодовых культур специалист советует использовать комплексные осенние составы, двойной суперфосфат или древесную золу. При выборе суперфосфата важно смотреть на маркировку: садовод рекомендует именно двойной вариант.

По её словам, для взрослых деревьев предпочтительнее комплексное удобрение, поскольку мощная корневая система требует полноценного питания. Вносить гранулы можно непосредственно в приствольный круг, предварительно убрав сорняки и листья и разрыхлив землю.

Однако жидкий способ считается более эффективным: в почве сухие гранулы растворяются медленно, поэтому дерево может не успеть получить питательные вещества до наступления холодов. Для подкормки растворяют стакан минерального удобрения в литре горячей воды, после чего две столовые ложки получившегося состава разводят в 8 литрах воды.

Для взрослых яблонь и груш потребуется около 1–1,5 стакана сухого удобрения, деревьям младше десяти лет достаточно половины стакана. Молодым саженцам хватит горсти минерального состава или 1–1,5 столовой ложки.

«Обращайте внимание, чтобы было написано именно «двойной», а не обычный суперфосфат», — предупредила садовод.

Сроки зависят от сорта: летние яблони и груши подкармливают после сбора урожая, а для осенних сортов ориентиром служит примерно 20 сентября. Вместо минеральных составов можно использовать золу — две горсти на лейку воды.

Последней подкормкой может стать конский навоз. Его раскладывают по приствольному кругу, не подводя свежий состав вплотную к стволу: питательные вещества будут постепенно поступать к корням в следующем сезоне.

Ранее Life.ru рассказывал о главных работах на даче в сентябре: среди них — осенняя подкормка плодовых деревьев комплексными удобрениями и монофосфатом калия. Материал опубликован в сентябре 2026 года.