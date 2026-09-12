Российским дачникам дали 3 совета по подготовке к зиме без лишних счетов за коммуналку

Адвокат Денис Кузнецов дал три ключевых совета владельцам загородных участков по правильной подготовке к зимнему сезону без нарушения закона и неожиданных счетов за коммунальные услуги. Первое, на что он обратил внимание, — уборка участка в соответствии с правилами пожарной безопасности.

Необходимо полностью очистить территорию от горючего мусора: скоплений сухой травы, листьев, разбросанных досок и горюче-смазочных материалов. Несоблюдение этих норм может повлечь штраф от МЧС в размере от 5 до 15 тысяч рублей, а при действующем особом противопожарном режиме сумма вырастает до 20 тысяч. В случае пожара владелец участка может понести ответственность за повреждение или уничтожение чужого имущества.

Второй совет касается инженерных сетей и ответственности собственника за аварии. Перед отъездом и консервацией дачи важно выключить все вводные автоматы, перекрыть газ и слить воду. Если произойдёт ЧП, которое затронет не только дом дачника, но и общественные сети, владелец понесёт материальную ответственность, предупредил собеседник Общественной Службы Новостей.

Третий пункт связан с членскими взносами в СНТ. Отсутствие на даче шесть-семь месяцев не освобождает от уплаты взносов за уборку территории и вывоз мусора. Весной это может обернуться неприятным общением с председателем по поводу задолженностей, а некоторые товарищества и вовсе блокируют въезд на территорию до погашения долга, что формально не совсем законно, но создаёт дополнительные проблемы, отметил юрист.

Ранее дачникам дали инструкцию по защите огорода от первых заморозков. В частности, до наступления холодов побеги нужно обрезать до зрелой ткани, а появившиеся не вовремя цветы можно удалить.