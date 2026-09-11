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Опубликовано 11 сентября, 08:11

«Разрушает ЖКТ, печень и почки»: На дачах россиян обнаружили смертельно опасное растение

Агроном Воробьёв: Клещевина — ядовитое растение, которое выращивают на дачах

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Некоторые декоративные растения могут представлять опасность для человека из-за содержания токсичных веществ, предупредил агроном Владимир Воробьёв. По его словам, одно из таких растений часто выращивают специально на участках.

Речь идёт о клещевине, семена которого содержат опасное вещество, которое может вызвать тяжёлое отравление. При выращивании такого растения необходимо соблюдать осторожность. Особенно важно не допускать контакта с семенами, которые представляют наибольшую опасность.

«Смертельной дозой считается всего несколько семян. Вещество вызывает отравление, разрушает ЖКТ, печень и почки», — отметил эксперт в беседе с «Вечерней Москвой».

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Ранее дачникам рассказали, какие работы нужно провести в саду и огороде в сентябре. В начале осени предстоит завершить уборку урожая, подготовить грядки к холодам, высадить луковичные и озимый чеснок, а также заняться обрезкой и пересадкой растений.

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Борис Эльфанд
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