«Разрушает ЖКТ, печень и почки»: На дачах россиян обнаружили смертельно опасное растение

Некоторые декоративные растения могут представлять опасность для человека из-за содержания токсичных веществ, предупредил агроном Владимир Воробьёв. По его словам, одно из таких растений часто выращивают специально на участках.

Речь идёт о клещевине, семена которого содержат опасное вещество, которое может вызвать тяжёлое отравление. При выращивании такого растения необходимо соблюдать осторожность. Особенно важно не допускать контакта с семенами, которые представляют наибольшую опасность.

«Смертельной дозой считается всего несколько семян. Вещество вызывает отравление, разрушает ЖКТ, печень и почки», — отметил эксперт в беседе с «Вечерней Москвой».

Ранее дачникам рассказали, какие работы нужно провести в саду и огороде в сентябре. В начале осени предстоит завершить уборку урожая, подготовить грядки к холодам, высадить луковичные и озимый чеснок, а также заняться обрезкой и пересадкой растений.