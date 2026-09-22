В открытый набор в отряд космонавтов Роскосмоса подали рекордные 12 тысяч заявок

Россияне подали около 12 тысяч заявок на участие в открытом наборе в отряд космонавтов Роскосмоса, размещённом на едином портале государственных услуг. Об этом сообщил глава госкорпорации Дмитрий Баканов на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным.

«Было подано 12 тыс. заявок, 350 человек уже прошли первичный отбор. В этом году мы завершим отбор, объявим имена тех счастливчиков», — сказал он.

По словам Баканова, такой показатель стал рекордным для набора, благодаря тому, что оповещение о приёме заявок разместили на «Госуслугах».

Ранее космонавт Пётр Дубров рассказал о работе на борту станции и особенностях выхода в открытый космос. По его словам, одним из самых сильных ощущений становится момент открытия люка и перехода из привычного пространства в бесконечность космоса.