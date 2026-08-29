Сибига требует убрать Украину из зоны спутников «Рассвет» из-за угрозы ВСУ

Украина потребовала исключить свою территорию из зон обслуживания российской низкоорбитальной спутниковой группировки «Рассвет». Киев направил соответствующее обращение в Международный союз электросвязи. Об этом заявил министр иностранных дел страны Андрей Сибига.

«Официально обратились в Международный союз электросвязи с требованием исключить территорию Украины из заявленных зон обслуживания всех лучей спутниковых сетей российской военной спутниковой системы «Рассвет» во всех частотных диапазонах», — написал он в соцсети Х.

Сибига призвал другие страны поддержать позицию Киева и направить аналогичные обращения. Министр утверждает, что Россия использует «Рассвет» в военных целях.

Советник министра обороны Украины Сергей Бескрестнов также говорил о возможных проблемах для ВСУ из-за работы российской спутниковой группировки. Он сделал такое заявление 11 августа.

В июле «Бюро 1440» вывело на орбиту вторую партию спутников связи. После отделения аппаратов от ракеты-носителя центр управления полётами взял их под контроль и начал подготовку к дальнейшей работе. Компания разворачивает спутниковую группировку поэтапно. Life.ru сообщал о характеристиках «Рассвета» и планах по его развитию. Первые коммерческие услуги планируют запустить в 2027 году, после чего количество спутников на орбите продолжит расти.