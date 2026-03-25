Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

25 марта, 11:54

В России могут начать голосовать через спутники

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alones

Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова сообщила о возможном внедрении в России дистанционного голосования через спутники. Глава ЦИК рассказала об этом на заключительном заседании комиссии в нынешнем составе.

Памфилова отметила, что уже два года ЦИК сотрудничает с компанией «Бюро 1440», которая первой запустила спутники. По её словам, речь идёт о голосовании там, где нет связи, и эту инициативу она в шутку называет своей «сумасшедшей идеей».

Памфилова уточнила, что ЦИК уже приступил к проработке этого вопроса, а сам формат волеизъявления может стать реальностью в обозримом будущем. По словам главы комиссии, у проекта есть все шансы на реализацию, несмотря на то что некоторые скептики называют его фантастикой. Она напомнила, что некогда внедрение системы «Мобильный избиратель» тоже воспринималось как нечто невозможное.

А ранее сообщалось, что Памфилова вошла в «пятёрку» членов Центризбиркома на ближайшие пять лет. Глава государства Владимир Путин утвердил президентскую квоту ЦИК.

Вероника Бакумченко
