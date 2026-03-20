Путин утвердил президентскую квоту ЦИК, Памфилова вошла в «пятёрку»
Президент России Владимир Путин утвердил пятёрку членов Центризбиркома на ближайшие пять лет, среди вошедших в перечень указана нынешний председатель ЦИК Элла Памфилова. Об этом рассказали в пресс-службе Кремля.
Также в ЦИК остаются на ближайшую пятилетку Игорь Борисов, Наталья Бударина и Антон Лопатин. Новым членом Центризбиркома станет Герой России Анатолий Сысоев, ставший выпускником программы «Время героев».
Ранее в Центризбиркоме не будет глобальных кадровых перестановок, по крайней мере по квоте Совета Федерации. Сенаторы единогласно проголосовали за назначение сразу пяти членов комиссии.
