Путин утвердил президентскую квоту ЦИК, Памфилова вошла в «пятёрку»

Президент России Владимир Путин утвердил пятёрку членов Центризбиркома на ближайшие пять лет, среди вошедших в перечень указана нынешний председатель ЦИК Элла Памфилова. Об этом рассказали в пресс-службе Кремля.

Также в ЦИК остаются на ближайшую пятилетку Игорь Борисов, Наталья Бударина и Антон Лопатин. Новым членом Центризбиркома станет Герой России Анатолий Сысоев, ставший выпускником программы «Время героев».

Ранее в Центризбиркоме не будет глобальных кадровых перестановок, по крайней мере по квоте Совета Федерации. Сенаторы единогласно проголосовали за назначение сразу пяти членов комиссии.