Starlink посыпятся: Медведев пригрозил космической войной в случае атаки на «Рассвет»

Уничтожение российской спутниковой группировки «Рассвет» приведёт к космической войне, в которой под удар попадут американские спутники Starlink. Такое предупреждение заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев опубликовал в своём телеграм-канале.

По его оценке, «блокировка» российской группировки по просьбе Киева означала бы её уничтожение. Медведев выразил надежду, что американская сторона понимает последствия такого шага.

«А оно приведёт к полноценной космической войне. Ведь тогда их низкоорбитальные спутники «Старлинк» посыпятся вниз, как игрушки с засохшей рождественской ёлки», — написал зампред Совбеза.

Свою публикацию он завершил словами: «Космос – очень тесное место, нужно быть взаимно вежливыми».

Ранее Life.ru рассказывал, что Киев потребовал исключить Украину из зоны обслуживания спутников «Рассвет». По словам главы украинского МИД Андрея Сибиги, соответствующее обращение направили в Международный союз электросвязи. Он также призвал другие страны поддержать требование.