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Опубликовано 4 октября, 10:24

Starlink посыпятся: Медведев пригрозил космической войной в случае атаки на «Рассвет»

Медведев пригрозил космической войной в случае блокировки спутников «Рассвет»

Фото © Shutterstock / FOTODOM / Jacques Dayan

Фото © Shutterstock / FOTODOM / Jacques Dayan

Уничтожение российской спутниковой группировки «Рассвет» приведёт к космической войне, в которой под удар попадут американские спутники Starlink. Такое предупреждение заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев опубликовал в своём телеграм-канале.

По его оценке, «блокировка» российской группировки по просьбе Киева означала бы её уничтожение. Медведев выразил надежду, что американская сторона понимает последствия такого шага.

«А оно приведёт к полноценной космической войне. Ведь тогда их низкоорбитальные спутники «Старлинк» посыпятся вниз, как игрушки с засохшей рождественской ёлки», — написал зампред Совбеза.

Свою публикацию он завершил словами: «Космос – очень тесное место, нужно быть взаимно вежливыми».

Маску будет больно в космосе: чем российский «Рассвет» уделает Starlink на орбите
Маску будет больно в космосе: чем российский «Рассвет» уделает Starlink на орбите

Ранее Life.ru рассказывал, что Киев потребовал исключить Украину из зоны обслуживания спутников «Рассвет». По словам главы украинского МИД Андрея Сибиги, соответствующее обращение направили в Международный союз электросвязи. Он также призвал другие страны поддержать требование.

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Андрей Бражников
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